به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا مقیمی معاون پلیس آگاهی ناجا پیش از ظهر امروز در حاشیه همایش روسای ادارات مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی در جمع خبرنگاران گفت: در این همایش توافقات و تعاملات لازم با مجموعه‌های قضایی کشور برای رسیدگی بهتر به پرونده‌های جنایی، بررسی و مورد ارزیابی قرار گرفت. همچنین در کارگروه‌های آموزشی که ویژه کارآگاهان برگزار شده است، آخرین شگردها و شیوه‌های جدید برای شناسایی متهمان و بررسی صحنه‌های جرم مورد بازیابی و ارزشیابی قرار گرفت.

وی با اعلام اینکه جرایم جنایی برای پلیس اولویت ویژه‌ای دارد، افزود: نمی‌توان گفت یکی از جرایمی که در حوزه جنایی اعم از آدم‌ربایی، تجاوز به عنف، اسیدپاشی و یا قتل به وقوع می‌پیوندد، از دیگری مهم‌تر است. همه پرونده‌هایی که به دوایر جنایی سراسر کشور ارجاع می‌شوند، برای ماموران پلیس اولویت ویژه دارند و همکاران بنده موظف هستند تا زمان حصول نتیجه نهایی، پرونده‌های ارسالی را بر روی میز کاری خود باز و مفتوح نگه دارند.

بسیاری از پرونده های پیچیده با بکارگیری افسران بازنشسته به نتیجه می رسند

مقیمی افزود: از زمانی که بکارگیری افسران بازنشسته برای واکاوی پرونده‌های قدیمی مورد استفاده قرار گرفته‌اند و از آنها به عنوان گروه‌های کاری در استان‌ها و ستادها استفاده می‌کنیم، خوشبختانه بسیاری از پرونده‌های پیچیده و به بن‌بست رسیده قدیمی، بار دیگر بازنگری و حصول به نتیجه شد.

رئیس پلیس آگاهی ناجا در ادامه با اشاره به کشف بالغ بر ۹۷ درصد وقوع قتل در سال جاری تاکنون، گفت: ۷۰ درصد از این کشفیات مربوط به وقوع قتل‌های امسال بوده و ۲۷ درصد از کشفیات هم مربوط به پرونده‌های سال‌های گذشته می‌شود.

وی با اعلام اینکه در جرایم جنایی، کمیت به تنهایی ملاک نیست، افزود: هر پرونده ارزش مشخص به خود را دارد، تا جایی که ارزش برخی پرونده‌های جنایی و تجاوز به عنف با توجه به درگیری خانواده‌ها در این پرونده‌ برای پلیس بسیار بالاست.

مقیمی افزود: برخی از پرونده‌ها در استان به نتیجه نمی‌رسند و برای حصول نتیجه و دستگیری متهمان، مشروط به استفاده از تمام توان پلیس آگاهی در استان‌های همجوار نیز هستیم؛ از این رو شاهد کندی روند رسیدگی به پرونده‌ها هستیم.

رئیس پلیس آگاهی ناجا در پاسخ به سئوال خبرنگاری درباره ارتباط وقوع قتل با فضای مجازی در کشور نیز گفت: فضای مجازی تاثیر زیادی بر روی وقوع جرایم جنایی دارد. در بسیاری مواقع در پیگیری سرنخ‌ها و کشف ارتباط متهمان و مقتول متوجه می‌شویم که دوستی‌های فضای مجازی باعث آشنایی خارج از فضای مجازی طرفین شده و اختلاف سلیقه‌هایی که در دنیای واقعی رخ می‌دهد و همچنین سوءاستفاده‌های احتمالی منجر به وقوع جرم شده است. پرونده‌هایی که در چند سال اخیر متهمان تجاوز و قتل داشته‌اند، اکثراً طرفین دعوا با یکدیگر در فضاهای مجازی آشنا شده بودند. متاسفانه در جاهایی که قاتل یا مقتول تحصیلکرده‌تر هستند و آشنایی بیشتری با فضاهای مجازی دارند، وقوع این آشنایی‌ها بیشتر اتفاق می‌افتد و در نتیجه قتل نیز بیشتر رخ می‌دهد.

وی درباره کشف پرونده‌ای که ۳۵ سال از زمان وقوع آن می‌گذرد نیز گفت: در همه جای دنیا پرونده‌هایی وجود دارد که کشف گره نهایی آن، مدت زمان زیادی به طول انجامیده است. زمانی که فرمانده ناجا اعلام کرد پرونده‌های جنایی به هیچ عنوان نباید از روی میز افسران کنار گذاشته شود، گره‌گشایی از پرونده‌های قدیمی نیز در دستور کار ویژه ماموران قرار گرفت. در پرونده جنایی که مربوط به سال ۵۹ بود، شخصی در یک اتفاق انتقام‌جویانه، دایی خود را به قتل رسانده بود و با توجه به اینکه در آن زمان همه سرنخ‌های موجود را پاک کرده بود، موفق شده بود در طول ۳۵ سال از دست قانون فرار کند. با توجه به وضعیت حال حاضر کارگاه‌های کشف جرم، کارآگاهان ما موفق شدند قاتل فراری را با گذشت ۳۵ سال شناسایی و بار دیگر پرونده را به روال بیندازند.

مقیمی درباره انتشار برخی اخبار جنایی در شبکه‌های اجتماعی نیز گفت: بسیاری از اخباری که در فضای مجازی منتشر می‌شوند،‌ واقعیت ندارند. افرادی که واقعاً نمی‌دانیم چه قصدی را دنبال می‌کنند، صرفاً برای تشویش اذهان عمومی، اقدام به انتشار اخباری می‌کنند که در همان دقایق اولیه کذب بودن اخبار ارسالی مشخص می‌شود. در بسیاری از موارد، اخبار منتشر شده در فضای مجازی به گوش من هم می‌رسد، اما پیگیری‌های ما نشان می‌دهد هیچ‌کدام از این اتفاقات در فضای واقعیت خوشبختانه رخ نداده است.

۲۵ درصد خودروهای مسروقه ۲۴ ساعته کشف می‌شوند

رئیس پلیس آگاهی ناجا با اشاره به اینکه متاسفانه همچنان اسیدپاشی در کشور ما رخ می‌دهد، افزود: هر چند یک مورد وقوع اسیدپاشی نیز برای ما بسیار مهم و غیرقابل چشم‌پوشی است، اما با این حال در مقایسه با همسایگان در خصوص وقوع این جرم، وضعیت بسیار مطلوب‌تری داریم؛ ضمن اینکه در موضوع اسیدپاشی، مواردی که همکاران ما به موقع در پرونده حضور یافته‌اند، در همان دقایق اولیه، سرنخ‌های خوبی بدست آورده‌ایم و موفق به دستگیری متهمان شده‌ایم.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار دیگری درباره افزایش وقوع تجاوز و قتل در سال جاری نسبت به سال گذشته نیز گفت: آمار دقیقی در این زمینه ندارم، اما قطعاً اعلام می‌کنم که نسبت به سال گذشته اصلاً افزایش آماری وجود نداشته و بسیاری از پرونده‌ها نیز در همان روزها و دقایق اولیه شناسایی و کشف شده‌اند.

مقیمی گفت: در برخی از مناطق متاسفانه به سبب اختلافات قومی، قبیله‌ای و خانوادگی، قتل بیشتر اتفاق می‌افتد که امیدواریم مسئولان با فرهنگ‌سازی مناسب، از وقوع چنین اتفاقات ناگواری جلوگیری کنند.

رئیس پلیس آگاهی ناجا در پایان با اشاره به اینکه در زمینه آماری فقط در بحث جرایم خرد از قبیل سرقت لوازم داخل خودرو شاهد افزایش بوده‌ایم، افزود: تلاش همکاران بنده در پلیس آگاهی به حدی است که ماموران موفق می‌شوند ۲۵ درصد از خودروهای مسروقه را در همان ۲۴ ساعت اولیه کشف و به صاحبان خود بازپس دهند.