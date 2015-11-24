استاندارد نبودن مسابقات آسیایی چین موجب از دست رفتن مدال طلا شد

علی رضا بلاغی مربی تیم های ملی سنگنوردی کشورمان روز سه شنبه در هنگام ورود به شهر قزوین که با استقبال خوب ورزشکاران ومسئولان ورزش استان روبرو شد در گفتگو با خبرنگار مهر در باره سطح فنی ملی پوشان کشورمان در این رقابتها اظهارداشت: بیست و سومین دوره مسابقات سنگ نوردی آسیا که به میزبانی چین برگزار شد، مهم ترین مسابقات پس از رقابت های جهانی در این رشته ورزشی است که باشرکت ۱۲ کشور در سه رشته بولدرینگ، سرطناب و سرعت در دو بخش آقایان و بانوان برگزار شد.



وی افزود: غیراستاندارد بودن امکانات به همه تیم های شرکت کننده آسیب زد و کشور چین متاسفانه امکانات غیر استانداری در این مسابقات بکار گرفته بود و این موضوع به همراه شرایط نامساعد جوی عاملی شد تا نفر اول جهان از چین و رضا علیپور از ایران هم نتوانند تمام قابلیت های خود را نشان دهند و سطح فنی مسابقات پایین آمد.



بلاغی یادآورشد: به همین دلیل فدراسیون جهانی رکوردهای این مسابقات را تایید نکرد و رقابت ها در سال ۲۰۱۵ به کار خود پایان داد و سال آینده در ایران میزبان رقابت های آسیایی نوجوانان و جوانان خواهیم بود و رقابت های بزرگسالان هم مجددا در سال آینده به میزبانی چین برگزار خواهد شد.

مربی قزوینی تیم ملی سنگنوردی سرعت در مورد مهدی علیپور ورزشکار نوجوان استان گفت: مهدی علیپور ۱۰ روز آینده برای شرکت در رقابت های آسیایی نوجوانان و جوانان راهی مالزی خواهد شد ولی امکانات و مشکلات مالی فدراسیون آسیایی سبب شده تا این مسابقات بصورت کلاسیک برگزار شود و با توجه به آمادگی مهدی علیپور امیدواریم در این مسابقات نشان خوبی کسب کند.

رضا و مهدی علیپور دو سنگنورد قزوینی پیش از این مدال های طلا و نقره رقابت های جهانی بخش سرعت رده های سنی بزرگسالان و نوجوانان را در کارنامه ورزشی خود دارند.