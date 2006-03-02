كتاب " رويكردها به قرآن در اندونزي معاصر" منتشر شد

به گزارش خبرگزاري "مهر"، به نقل از پايگاه اينترنتي انتشارات دانشگاه اكسفورد اين كتاب كه در 11 فصل تدوين شده در بادي امر به وضعيت اسلام و اسلام شناسي در جهان مي پردازد و در گامي ديگر وضعيت اسلام پژوهي و قرآن پژوهي در اندونزي را مورد توجه قرار مي دهد.

عناوين پاره اي از فصول كتاب و نام نويسندگان آنها بدين قرارند: تفاسير قرآن در جهان مالي با تأكيد بر مورد اندونزي ( آنتوني جانز) ، روش شناسي تفسيرو دسترسي به قرآن ( دوام رهارجو)، به سو تغيير پاردايم در تفسر قرآن ( امين عبدالله)، سقط جنين و قرآن ( ليز ماروس نتسير) و تفسير اصل قرآني در زمينه تكثر و صلح ( نورچوليش مجيد) .