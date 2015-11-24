مخالفت استرالیا با اعزام نیرو به سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان،«مالکوم ترنبول» نخست وزیر استرالیا در نخستین سخنرانی خود در پارلمان این کشور اظهار داشت: با وجود اینکه استرالیا خواهان مقابله هر چه بیشتر با گروه تروریستی داعش است، اما تصمیمی برای اعزام نیروی نظامی به سوریه ندارد.



نخست وزیر استرالیا در ادامه گفت: اروپا باید تغییراتی در سیاستهای امنیتی خود متعاقب حوادث پاریس ایجاد کند.

وی افزود: این احتمال وجود دارد که استرالیا نیز مورد حمله گروههای تروریستی قرار گیرد، این امر مستلزم اتخاذ بالاترین تدابیر امنیتی در این کشور است.