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۳ آذر ۱۳۹۴، ۱۴:۴۱

مخالفت استرالیا با اعزام نیرو به سوریه

مخالفت استرالیا با اعزام نیرو به سوریه

نخست وزیر استرالیا از عدم اعزام نیروی نظامی به سوریه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان،«مالکوم ترنبول» نخست وزیر استرالیا در نخستین سخنرانی خود در پارلمان این کشور اظهار داشت: با وجود اینکه استرالیا خواهان مقابله هر چه بیشتر با گروه تروریستی داعش است، اما تصمیمی برای اعزام نیروی نظامی به سوریه ندارد.

نخست وزیر استرالیا در ادامه  گفت: اروپا باید تغییراتی در سیاستهای امنیتی خود متعاقب حوادث پاریس ایجاد کند.

وی افزود: این احتمال وجود دارد که استرالیا نیز مورد حمله گروههای تروریستی قرار گیرد، این امر مستلزم اتخاذ بالاترین تدابیر امنیتی در این کشور است.

 

کد مطلب 2977561
شقایق لامع زاده

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