به گزارش خبرنگار مهر، در آیین اختتامیه این جشنواره‌ها که ظهر سه شنبه در تالار شهید آوینی خرم‌آباد برگزار شد، منتخبان حوزه عکس و فیلم معرفی شدند.

بنابر این گزارش در بخش سبک زندگی ایرانی اسلامی جشنواره عکس امین آزادبخت، امیر امیدنژاد و علیرضا نعمت‌الهی توانستند تندیس جشنواره، لوح افتخار و جایزه نقدی را از آن خود کنند.

در بخش فعالیت‌های فردی بسیجیان نیز، تندیس جشنواره، لوح افتخار و جایزه نقدی به عزیز بابانژاد، سجاد درویشی و اکبر حیدری تعلق گرفت.

همچنین از حسین نقدی و مهدی چگنی با اهدای لوح و جایزه نقدی تقدیر شد.

داوری آثار ارسالی به جشنواره عکس بسیج لرستان بر عهده میکاییل موسوی، میثم یاراحمدی و مهدی مجیدی بود.

در بخش فیلم نیز تندیس جشنواره و دیپلم افتخار بهترین نماهنگ به لیلا نباتی، تندیس جشنواره و دیپلم افتخار برای بهترین مستند و لوح تقدیر بهترین کارگردانی به بتول بیرانوند، تندیس جشنواره و دیپلم افتخار بهترین بازیگر زن به شراره شیدایی و تندیس جشنواره به همراه لوح افتخار تصویربرداری به محمدباقر سپهوند رسید.

در این بخش از محمدباقر سپهوند برای تصویربرداری و از فرهاد پاک‎نیا برای ساخت نماهنگ تقدیر شد.

در پایان نیز از خانواده‌های مهاجر الی‌لله جواد چکشی و جانباز سرافراز سیدنورخدا موسوی و همچنین از حسن مرادی پیشکسوت عرصه عکاسی در دوران هشت سال دفاع مقدس تجلیل شد.

آثار جشنواره فیلم بسیج استان لرستان توسط حسین سپهوند، شمس‌الدین آروند و کورش زارعی مورد داوری قرار گرفتند.