به گزارش خبرنگار مهر، در آیین اختتامیه این جشنوارهها که ظهر سه شنبه در تالار شهید آوینی خرمآباد برگزار شد، منتخبان حوزه عکس و فیلم معرفی شدند.
بنابر این گزارش در بخش سبک زندگی ایرانی اسلامی جشنواره عکس امین آزادبخت، امیر امیدنژاد و علیرضا نعمتالهی توانستند تندیس جشنواره، لوح افتخار و جایزه نقدی را از آن خود کنند.
در بخش فعالیتهای فردی بسیجیان نیز، تندیس جشنواره، لوح افتخار و جایزه نقدی به عزیز بابانژاد، سجاد درویشی و اکبر حیدری تعلق گرفت.
همچنین از حسین نقدی و مهدی چگنی با اهدای لوح و جایزه نقدی تقدیر شد.
داوری آثار ارسالی به جشنواره عکس بسیج لرستان بر عهده میکاییل موسوی، میثم یاراحمدی و مهدی مجیدی بود.
در بخش فیلم نیز تندیس جشنواره و دیپلم افتخار بهترین نماهنگ به لیلا نباتی، تندیس جشنواره و دیپلم افتخار برای بهترین مستند و لوح تقدیر بهترین کارگردانی به بتول بیرانوند، تندیس جشنواره و دیپلم افتخار بهترین بازیگر زن به شراره شیدایی و تندیس جشنواره به همراه لوح افتخار تصویربرداری به محمدباقر سپهوند رسید.
در این بخش از محمدباقر سپهوند برای تصویربرداری و از فرهاد پاکنیا برای ساخت نماهنگ تقدیر شد.
در پایان نیز از خانوادههای مهاجر الیلله جواد چکشی و جانباز سرافراز سیدنورخدا موسوی و همچنین از حسن مرادی پیشکسوت عرصه عکاسی در دوران هشت سال دفاع مقدس تجلیل شد.
آثار جشنواره فیلم بسیج استان لرستان توسط حسین سپهوند، شمسالدین آروند و کورش زارعی مورد داوری قرار گرفتند.
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