داود یاراحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، در ترشیح نحوه برگزاری کتابخوانی «استاد عشق» در استان سمنان گفت: نهمین دوره از این مسابقه بر اساس کتاب خاطرات مرضیه حدیدچی(دباغ) از مبارزان زن دوران انقلاب اسلامی، نوشته محسن کاظمی است که از سوی انتشارات سوره مهر حوزه هنری منتشر شده است.

وی افزود: این مسابقه از سوی انجمن رسالت قلم سرخه و با همکاری حوزه هنری استان سمنان در شهرستان های سمنان و سرخه برگزار می شود.

امسال با ما کتابی جدید بخوانید

سرپرست حوزه هنری استان سمنان، درباره اهداف برگزاری این مسابقه کتابخوانی، گفت: نهمین دوره مسابقه کتابخوانی «استاد عشق» با شعار «امسال هم با ما کتاب جدیدی بخوانید»، با هدف ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی، ایجاد انگیزه مطالعه در مخاطبان به ویژه نوجوانان و جوانان از اهداف برگزاری این رقابت است.

یاراحمدی افزود: همچنین برگزاری این مسابقه کتابخوانی می تواند در آشنایی جنبه های عرفانی و رشادت ها و تلاش های بانوی مجاهد و ارائه الگویی قابل دستیابی به مخاطبان، ادامه جریان علمی و فرهنگی استاد عشق و غنی سازی اوقات فراغت نوجوانان و جوانان مفید باشد.

وی درباره کمیت برگزاری این رقابت نیز توضیح داد: شرکت در این مسابقه به صورت حضوری خواهد بود و علاقمندان پس از تهیه کتاب خاطرات مرضیه حدیدچی(دباغ) از مراکز فروش، پس از مطالعه در آزمون نهمین دوره مسابقه کتابخوانی «استاد عشق» که به طور همزمان ساعت ۱۵:۴۵ روز چهارشنبه ۲۵ آذر ماه ۹۴ در سالن امام خمینی(ره) سپاه سرخه و سالن اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان سمنان برگزار می شود شرکت خواهند کرد.

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سرپرست حوزه هنری استان سمنان، درباره پیشینه برگزاری این رقابت ها در هشت دوره اخیر، گفت: این هشت دوره بر اساس کتاب های «استاد عشق» زندگی پروفسور حسابی، «علامه سید محمد حسین طباطبایی» زندگی این عارف بزرگوار، «خاک های نرم کوشک» زندگی شهید عبدالحسین برونسی، «حکایت زمستان» زندگی آزاده عباس حسین مردی، «نیمه پنهان ماه» زندگی شهید دکتر مصطفی چمران، «سرگذشت یک سرباز» زندگی مرحوم حاج عبدالله والی، «پرواز تا بی نهایت» زندگی خلبان شهید عباس بابایی و «عبور از مرزها» زندگی دانشمند هسته ای شهید دکتر مسعود علیمحمدی از سوی انجمن رسالت قلم سرخه برگزار شده است.

یاراحمدی درباره جوایز این دوره مسابقات، گفت: یک سکه تمام بهار آزادی، یک عدد نیم سکه بهار آزادی، ۵ عدد ربع سکه بهار آزادی و... به ارزش ۴۵ میلیون ریال از جوایز این دوره از مسابقه کتابخوانی استاد عشق است.

وی در خاتمه افزود: نهمین دوره مسابقه کتابخوانی «استاد عشق» از سوی انجمن رسالت قلم سرخه و با همکاری حوزه هنری، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس، بنیاد نخبگان استان، اداره کل ورزش و جوانان، جمعیت هلال احمر، بنیاد شهید و امور ایثارگران، امور شعب بانک ملی استان سمنان، سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری سمنان، شهرداری و شورای اسلامی شهر سرخه و ... برگزار می شود.