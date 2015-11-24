به گزارش خبرنگار مهر، ترکیب تیمهای سپاهان و ذوبآهن اصفهان برای دیدار دو تیم در مرحله نیمهنهایی جام حذفی فوتبال باشگاههای کشور دقایقی پیش اعلام شد.
در ترکیب تیم سپاهان امروز رحمان احمدی درون دروازه قرار گرفته و حبیب گردانی، میلاد سرلک، حسین پاپی، رسول نویدکیا، محمدرضا خلعتبری، علی کریمی، فوزیل موسی اف، مهدی شریفی، وریا غفوری و هادی عقیلی بازی میکنند.
سپاهانیها در مسابقه امروز، عبدالله کرمی، مدافع خود را به دلیل محرومیت در اختیار ندارند و محرم نویدکیا نیز از روی نیمکت بازی را تماشا میکند.
برای ذوبآهن نیز در این مسابقه رشید مظاهری درون دروازه قرار گرفته و ولید اسماعی، هادی محمدی، اکبر صادقی، قاسم حدادیفر، کاوه رضایی، مرتضی تبریزی، احسان پهلوان، علی حمام، حجت حق وردی و مهدی رجبزاده به میدان میروند.
سبزپوشان اصفهانی در بازی مقابل سپاهان، محمد نژاد مهدی، مهرداد قنبری و محمدرضا عباسی را همراه خود ندارند.
این دیدار تا دقایقی دیگر در ورزشگاه فولادشهر اصفهان آغاز میشود.
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