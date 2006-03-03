متولد برج عقرب در راه پيش توليد

پوران درخشنده در گفت وگو با خبرنگار سينمايي "مهر"، با بيان مطلب، فوق افزود : اين فيلم كه به بررسي مشكلات يك كودك عقب مانده ذهني در ارتباط با خانواده و جامعه مي پردازد چندي پيش مجوز پروانه ساخت گرفت .

وي در ادامه افزود : فيلمنامه فيلم توسط فرهاد توحيدي نوشته شده است و هم اكنون در مرحله پيش توليد و انتخاب بازيگر قرار دارد . فكر مي كنم ساخت آن به سال جديد موكول شود .

درخشنده كه دبير جشنواره "فيلم خاص" نيز است، در ارتباط با برگزاري اين جشنواره گفت : هدف از برگزاري جشنواره فيلم خاص آگاهي دادن و فرهنگ سازي با انواع اين بيماري است وبه نوعي روشهاي آموزشي و پيشگيري اين بيماري را به تصوير مي كشد .

اين كارگردان سينما در ادامه بيان كرد : اگر اين جشنواره، هدفمند به كارخود ادامه دهد، مي تواند با ارائه فيلم و گزارش در ارتباط با سنت اهداي عضو در ارتباط با بيماراني كه مرگ مغزي شدند، تصوير درستي در جامعه نشان دهد و اين امر خود مي تواند به نوعي در بستر سازي اين جريان هدفمند عمل كند .

وي درباره اكران عمومي فيلم "روياي خيس" كه در آخرين روز جشنواره فيلم فجر نمايش داده شد به خبرنگار ما گفت : اين فيلم در انتظار گرفتن پروانه نمايش است و چون اين فيلم مربوط به نوجوان است، سعي دارم ارديبهشت ماه و يا اوايل تابستان، كه مدارس تعطيل مي شوند، روياي خيس را به نمايش بگذارم .