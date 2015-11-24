رحمان مجرد در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: در حال حاضر حوزه هنری استان برای آموزش رشته‌های مختلف هنرهای تجسمی کارگاه و برنامه‌های متعددی برگزار می‌کند.

وی بابیان اینکه در رشته‌های کاریکاتور، عکس، گرافیک، نقاشی و طراحی دوره‌های آموزشی به‌واسطه وجود اساتید خبره به شکل مطلوب برگزار می‌شود، اضافه کرد: درعین‌حال در برخی رشته‌ها ازجمله نگارگری، حجم، تصویرسازی و خوشنویسی نتوانستیم گام‌های مؤثری برداریم.

مسئول واحد هنرهای تجسمی حوزه هنری استان با رد این دیدگاه که حوزه هنری اقدام به جذب گزینشی مدرسان می‌کند، اضافه کرد: در فراخوان‌ها مطرح‌شده که هر فردی برخوردار از سه شاخصه تحصیلات دانشگاهی مرتبط، توانمندی و افتخارات و رتبه‌ها در مسابقات باشد می‌تواند به‌عنوان مدرس با حوزه هنری استان همکاری داشته باشد.

مجرد افزود: علاوه بر این انتخاب مدرس به خود هنرجویان نیز واگذارشده و اگر تعدادی هنرجو مدرس خاصی را درخواست بدهند با آن موافقت می‌شود.

وی با تأکید به اینکه استعدادهای هنری در استان اردبیل بی‌نظیر است دغدغه فعلی ساماندهی هنرهای تجسمی را فعال‌سازی تمامی رشته‌ها دانست و متذکر شد: در برخی رشته‌ها ازجمله حجم ما استاد مجربی که بتواند کارگاه را دایر کند نداریم.

مسئول واحد هنرهای تجسمی حوزه هنری استان در خصوص اینکه آیا حوزه هنری حداقل در پنج سال گذشته به‌واسطه برگزاری کارگاه‌ها نتوانسته نسلی از اساتید مجرد تربیت کند، متذکر شد: در رشته‌های فعال موفقیت حاصل‌شده و به‌عنوان‌مثال در کاریکاتور و عکس از هنرجویان دیروز امروز قابلیت تدریس دارند.

به گفته مجرد در مقابل در رشته‌هایی که چندان فعال نبوده کارگاه‌ها نیز نتوانسته مدرس تربیت کند؛ درعین‌حال که برخی مدرسان و اساتید هنری برای ادامه تحصیل و یا اقامت در شهرهای دیگر از استان رفته‌اند.

وی با تأکید به اینکه حوزه هنری به دنبال استفاده بهینه از ظرفیت‌های آموزشی خود است، اضافه کرد: اینکه اساتید از استان‌های دیگر اعزام شوند به دلیل محدودیت‌های مالی امکان‌پذیر نیست.

مسئول واحد هنرهای تجسمی حوزه هنری استان خواستار همکاری و مشارکت هنرمندان و اساتید هنری در فعال کردن کارگاه‌های آموزشی شد و افزود: حوزه هنری به دنبال تربیت نسل هنرمند است و این مهم بدون مشارکت و تعامل دوجانبه امکان‌پذیر نخواهد بود.