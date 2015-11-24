شهرزاد غلامی در گفتگو با خبرنگار مهر یادآور شد: سوگواره عاشورایی برنامه ای است که هر ساله در استان برگزار می شود و امسال یازدهمین دوره آن است.

وی افزود: پیش از این مرحله اول سوگواره در مراکز کانون در فارس برگزار شده و در روز پنج شنبه از ساعت هشت صبح الی ۱۶ عصر مرحله استانی سوگواره برگزار می شود که طی آن ضمن معرفی آثار برتر استان، نمایشگاهی نیز از آن ها برپا می شود.

معاون فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان فارس بیان کرد: آثاری مانند شعرخوانی و نمایش که قابلیت ارائه نمایشگاهی ندارند درقالب برنامه‌های سوگواره به اجرا گذاشته می شوند.

غلامی با بیان اینکه پیش بینی می شود بیش از ۲۵۰ نفر در سوگواره حضور پیدا کنند، گفت: ۹۵ اثر ادبی، ۲۸۳ اثر هنری و ۱۰۴ اثر فرهنگی به دبیرخانه سوگواره ارسال شده است.

وی معرفی کتاب، معرفی شخصیت، معرفی وقایع، نشریه دیواری، تحقیق و پژوهش، شعر و داستان، نقاشی، خوشنویسی، عکاسی، نمایش عروسکی و پویانمایی را قالب های ارسال آثار برای اعضای و مربیان کانون ذکر کرد.

مرکز فراگیر ویژه کودکان استثنائی در شیراز افتتاح می شود

معاون فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان فارس همچنین با اعلام اینکه تلاش ها در این راستا قرار گرفته که مرکز فراگیر کانون برای کودکان استثنائی به زودی افتتاح شود، گفت: این مرکز فراگیر در یکی از کتابخانه های شیراز ایجاد شده و ویژه کودکان استثنائی دارای معلولیت های جسمی و حرکتی است و شامل کودکان استثنائی با مشکلات ذهنی نمی شود.

غلامی با بیان اینکه این مرکز در مرحله تجهیز قرار دارد، افزود: طی یک طرح کشوری تمام کانون های پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان ها کشور باید در مرکز استان خود مرکزی فراگیر ویژه کودکان معلول جسمی و حرکتی ایجاد کنند.

وی تصریح کرد: در این مرکز کودکان استثنائی در کنار کودکان سالم قرار می گیرند و یکی از اهداف ایجاد مراکز فراگیر نیز همین بوده است که این شرایطی را به وجود می آورد که آن ها بتوانند با هم ارتباط دوستانه برقرار کرده و یک دیگر را درک کنند.

معاون فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان فارس ادامه داد: مربیانی که قرار است در این مرکز در کنار کودکان باشند طی چند روزه آینده از آموزش های لازم برخوردار می شوند و سپس مرکز با حضور نهادهای مرتبط مانند بهزیستی و آموزش و پرورش استثنائی افتتاح می شود و کودکان می توانند برای بهره مندی از خدمات در آن ثبت نام کنند.

غلامی در پاسخ به سوالی درباره امکان توسعه مراکز فراگیر در دیگر نقاط استان، بیان کرد: در مرحله اول سعی بر آن است که این تجربه اول را به سرانجامی برسانیم و کم کم محدودیت های طرح را کم کنیم و در آینده اگر امکان آن وجود داشت، مراکز فراگیر دیگری نیز در استان ایجاد کنیم.

حضور یکی از شاعران مطرح کودک در شیراز

وی در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: به زودی یکی از چهره های مطرح ادبیات کودک و در قالب یکی از برنامه های کانون در شیراز حضور پیدا می کند.

معاون فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان فارس ادامه داد: قرار بود که این اتفاق یکی از برنامه های هفته کتاب باشد ولی چون گرفتن تاییدیه کمی به طول انجامید به پس از هفته کتاب موکول شد و با توجه به اینکه هنوز چیزی قطعی نشده، نمی توان نام این شاعر کودک را اعلام کرد ولی تا یک هفته آینده این موضوع نیز اعلام می شود.

غلامی در اشاره به برنامه دوپنجره کانون پرورش فکری، گفت: برنامه دوپنجره در سال جاری هنوز در فارس برگزار نشده و امکان دارد که این برنامه با برنامه حضور شاعر کودک مطرح کشور جایگزین شود.