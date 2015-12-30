حبیب ایل بیگی معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه روند ارائه مجوز کارگردانی برای فیلم اولی ها از گذشته تا امروز نیاز به واکاوی دارد، گفت: اواخر دهه ۷۰ و اوایل دهه ۸۰ روند انتخاب اینکه چه کسی می تواند فیلم اول بسازد در کانون کارگردانان خانه سینما دنبال می شد. در این دوران شرایط و ضوابطی برای ساخت فیلم های اول در نظر گرفته شده بود که از آن جمله می توان به ارائه نمونه کار و سابقه کاری فرد در سینما اشاره کرد.

وی افزود: در آن زمان شورای مرکزی کانون کارگردانان درخواست کارگردانان فیلم اول را بررسی و بعد از آن تاییدیه فعالیت کارگردان را به شورای پروانه ساخت ارائه می کرد. این پروسه بعد از مدتی از کانون کارگردانان خارج و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مسئولیت این کار را برعهده گرفت.

معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی توضیح داد: در دولت یازدهم و در سال ۹۲ و ۹۳ و در زمان حضور محمد احسانی به عنوان معاون نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی تصمیم گرفته شد تا تهیه کنندگان، فیلمسازان اول را با فیلمنامه به شورای پروانه ساخت معرفی کنند تا پروانه ساخت آنها صادر شود. در روند صدور پروانه ساخت، این شورا در ابتدا نمونه فیلم متقاضیان را بررسی می کرد و براساس نمونه فیلم و سوابق فرد، اجازه ساخت فیلم برای متقاضی صادر می شد. بعد از گذشت یک سال از آغاز این روش، شورای مورد نظر اوایل سال ۹۴ آسیب شناسی برای چگونگی انتخاب کارگردانانی که می توانند فیلم اول سینمایی خود را بسازند، انجام داد.

وی بیان کرد: در این آسیب شناسی شورای پروانه ساخت با مشکلاتی در شکل سابق صدور پروانه ساخت برای فیلم اولی ها مواجه شد. مثلا اعتراض هایی از سوی کارگردانان صورت می گرفت که می گفتند برخی از تهیه کنندگان برای معرفی آنها به شورای پروانه ساخت طلب مبلغی پول می کنند.

ایل بیگی با تاکید بر اینکه شورای پروانه ساخت به دنبال این بود که استعدادهای سراسر کشور بتوانند پروانه ساخت بگیرند، بیان کرد: پس از بررسی های تکمیلی تصمیم گرفتیم موضوع صدور پروانه ساخت فیلم اولی ها را در دو مرحله قرار دادیم؛ مرحله اول تقاضای فیلمسازان با ارائه نمونه کار و سوابق و مدارکی که از قبل اعلام شده، است. در چنین شرایطی امکان مناسبی برای متقاضیان فیلمسازی فراهم شده و افراد بیشتری مورد داوری قرار می گیرند و مرحله دوم صدور پروانه ساخت برای فیملنامه مورد نظر است.

وی ادامه داد: در گذشته متقاضی کارگردانی باید یک تهیه کننده پیدا می کرد تا راضی به کار با کارگردان جوان شود و بعد درخواست کارگردانی خود را به شورای پروانه ساخت می داد. در این شرایط تعداد متقاضیان کارگردانی بسیار کم بود چرا که تهیه کنندگان به سختی راضی به همکاری با کارگردانان فیلم اول می شدند اما در شرایط فعلی و با دو مرحله ای شدن انتخاب کارگردانان فیلم اول، در ۶ ماه اول سال نزدیک به ۲۳۰ نفر متقاضی کارگردانی فیلم اول داشتیم. همه این افراد نمونه کارهای خود را به شورای پروانه ساخت ارائه کردند و اعضای شورا سوابق و نمونه کارهای افراد را مورد بررسی قرار دادند و در جلسات طولانی متقاضیان مورد بررسی کامل قرار گرفتند تا مجوزها صادر شود.

برای صدور مجوز کارگردانی سخت‌گیری می‌کنیم

این مدیر سینمایی بیان کرد: البته نباید فراموش کرد که سینما حرفه سختی است و زمانی که کارگردان مجوز کار می گیرد، می تواند برای همیشه برای مردم فیلم بسازد به همین دلیل سعی شده تا سخت‌گیری زیادی در زمینه ورود افراد جدید به حوزه کارگردانی صورت گیرد. در واقع صدور مجوز کارگردانی مانند داوری در جشنواره ها است. شورای پروانه ساخت متقاضیان را مورد بررسی قرار می دهد و به بهترین ها مجوز فعالیت می دهد. البته بسیاری از افراد معتقد هستند که بهتر از دیگر متقاضیان هستند اما به آنها مجوز نداده اند، در حالی که شورای پروانه ساخت سعی می کند بهترین ها را انتخاب کند.

معاون ارزشیابی و نظارت گفت: طی سال های اخیر شرایط فیلمسازی برای همه افراد فراهم شده است و متقاضیان فیلمسازی نیز به نسبت آموزش هایی که در سراسر کشور ارائه می شود، بیشتر شده است. اما با توجه به اینکه سینمای ما به دلیل اکران و نمایش با محدودیت مواجه است که دلیل اصلی آن تعداد کم سالن های سینما در سراسر کشور است، به همین دلیل تعداد فیلم هایی که می تواند در طول سال اکران شود نیز بسیار کم است.

وی ادامه داد: در حال حاضر ۶۷ نفری که مجوز کارگردانی گرفته اند، از زمان دریافت مجوز کارگردانی تنها ۳ ماه فرصت دارد تا با تهیه کننده برای درخواست پروانه ساخت فیلم خود اقدام کنند. درصورتی که این سه ماه بگذرد فرد فرصت خود را از دست داده است و باید این پروسه را از ابتدا پشت سر بگذارد.

ایل بیگی در پایان تاکید کرد: باید به این مساله توجه کرد که برخی از فیلمسازان حرفه ای نگران ورود کارگردانان جدید هستند و وفکر می کنند این افراد جا را برای دیگران تنگ می کنند.