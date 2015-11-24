شرکت هایی با دو سال فعالیت باید پشتوانه بانکی داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، محمود طاهری ظهر سه شنبه در نشست با اعضای کمیسیون حمایت از سرمایهگذاران و تامین مالی اتاق بازرگانی اصفهان اظهار داشت: اوراق صکوک در حالی در کشورهای اسلامی از مهمترین بازارهای سرمایه محسوب میشود و حتی کشورهای اروپایی به دلیل جمعیت زیاد مسلمان در کشورهای خود به این سمت رفتهاند که این موضوع هنوز در کشور ایران به فراگیری نرسیده است.
وی با اشاره به فلسفه ایجاد صکوک در بازار سرمایه، بیان داشت: اوراق قرضه اوراقی ربوی محسوب میشد و به همین دلیل کشورهای اسلامی اوراقی را منتشر کردند که بر مبنای دارایی عرضه شود.
مدیر عملیات سرمایه مدیریت دارایی مرکزی با اشاره به اینکه از سال ۸۹ تا سال ۹۳ یعنی در مدت چهار سال فقط ۲۸ هزار میلیارد تومان صکوک در ایران منتشر شده است، تصریح کرد: این در حالی است که بیش از ۷۰ درصد کشورهای خاورمیانه و به خصوص کشورهای حاشیه خلیج فارس برای تامین منابع مالی خود از صکوک استفاده میکنند.
طاهری تصریح کرد: اوراق صکوک چند رکن از جمله بانکی، مشاور عرضه، ضامن، پذیره نویسی، بازار گردانی دارد. همچنین در رکن ضمانت سود اوراق را ضمانت میکند که هر سه نوع مدل اجرایی صکوک نیز ضمات اجرایی دارد.
طاهری در خصوص شرکتهایی که میخواهند در صکوک اوراق مشارکت ارائه دهند، تاکید کرد: شرکتهایی که دو سال از فعالیت آنها گذشته و به نوعی صاحب گردش مالی شدند و همچنین شرکتهایی که زیر ۲۰ میلیارد سرمایه دارند باید یک پشتوانه بانکی برای عرضه اوراق در نظر بگیرند.
وی گفت: بازار پول و سرمایه دو عامل اصلی در تقویت رونق اقتصادی کشور است.
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