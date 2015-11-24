دادگاه مبارزه با ترورسیم درخواست پرویز مشرف را رد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزناممه «پاکستان»، دو ماه پیش «مارک سیگل» روزنامه نگار آمریکایی در پیام ویدیویی خود به دادگاه ویژه مبارزه با تروریسم اعلام کرد: «بی نظیر بوتو» نخست وزیر فقید پاکستان در ایمیلی که به او زده بود نوشته بود پرویز مشرف با توجه به وضعیت امنیت در پاکستان برای حفظ جان او اقدامات مناسبی انجام نداده است. او گفت من در ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۷ میلادی در هتلی با بی نظیر بوتو ملاقات داشته ام و بعدها که تلفنی با او صحبت داشتم او خیلی نگران و مضطرب به نظر می رسید.

«محمد ایوب مارت» قاضی رسیدگی به پرونده قتل بی نظیر بوتو، درخواست پرویز مشرف رئیس جمهور پیشین پاکستان در رابطه با دروغ بودن بیانات مارک سیگل و قبول نداشتن پیام ویدیویی او را رد کرد.

وکیل پرویز مشرف در دادگاه نسبت به پیام ویدیویی مارک سیگل اعتراض کرد و گفت: با توجه به اینکه هم اکنون از لحاظ امنیتی در وضعیت بسیار مناسبی است مارگ سیگل می تواند بدون هیچ مخاطره ای به پاکستان بیاید و در دادگاه حاضر شود. اما قاضی پرونده گفت: مارک سیگل گفته است با توجه به مسائل امنیتی نمی تواند به پاکستان سفر کند.

لازم به ذکر است بی نظیر بوتو نخست وزیر فقید پاکستان و رهبر حزب مردم در سال ۲۰۰۷ میلادی بعد از چندین سال دوری از وطن وارد پاکستان شد و در ۲۷ دسامبر ۲۰۰۷ در شهر راولپندی پاکستان در یک حمله تروریستی مورد هدف قرار گرفت و جان خود را از دست داد.