چهاردهمین جشنواره شعر و داستان جوان سوره فراخوان داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حوزه هنری، چهاردهمین جشنواره شعر و داستان جوان سوره در سه بخش داستان، شعر و ترانه، فراخوان خود را منتشر كرد و هنرمندان تا ۱ اسفندماه فرصت دارند آثار خود را به دبیرخانه ارسال كنند.

موضوع این جشنواره آزاد است و هنرمندان برای شركت در آن باید پس از ثبت نام و دریافت كد ‌رهگیری در سایت جشنواره به نشانی artfest. ir، آثار خود را به دبیرخانه جشنواره به نشانی: تهران، خیابان سمیه، نرسیده به خیابان حافظ، حوزه هنری، طبقه همكف، دبیرخانه مركزی جشنواره‌ها ارسال كنند.

مقررات عمومی جشنواره

حداكثر سن شركت كنندگان تا زمان برگزاری جشنواره ۳۰ سال تمام تعیین شده است. (متولدین ۱۳۶۵/۲/۳۰ به بعد)

هر فرد می‌تواند هم‌زمان در همه بخش‌ها شركت كند.

پس از پایان جشنواره آثار ارسالی به شركت كنندگان عودت داده نمی‌شود.

دبیرخانه جشنواره از دریافت آثار ارسال شده بعد از موعد مقرر معذور است.

حداكثر ۸۰ نفر از شركت كنندگان در بخش‌های داستان، شعر و ترانه به مرحله پایانی جشنواره دعوت خواهند شد.

هر هنرمند می‌تواند در بخش شعر حداكثر ۶ اثر، در بخش ترانه حداكثر ۴ اثر و در بخش داستان حداكثر ۳ اثر را ارائه كند.

برای تسهیل در امر داوری، شاعران و نویسندگان كه چندین اثر دارند باید هر اثر خود را در صفحات جدا از هم چاپ و در ۳ نسخه ارسال كنند.

جوایز جشنواره

به كلیه راه یافتگان به مرحله پایانی جشنواره در صورت حضور و شركت در كارگاه‌ها و نشست‌های تخصصی علاوه بر كمك هزینه ایاب و ذهاب مبلغ ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال تعلق خواهد گرفت.

از دیگر جوایز این جشنواره می‌توان به ایجاد فرصتی برای انتشار خارج از نوبت انتشار برای نفر برگزیده در بخش داستان كوتاه و داستان صد كلمه‌ای و نفرات برگزیده در بخش شعر سنتی، شعرنو و ترانه توسط انتشارات سوره مهراشاره كرد.

همچنین به انتخاب راه یافتگان به اثر برگزیده در هر بخش جشنواره، لوح تقدیر و جایزه ویژه برگزیدگان اهدا می‌شود.

این جشنواره در راستای تحقق اهداف والای انقلاب اسلامی و با اهداف شناسایی و جذب استعدادهای ادبی جوان، تبادل اندیشه و تجربه‌های شاعران و نویسندگان جوان انقلاب اسلامی، جریان سازی در شعر و ادبیات منطبق بر ارزش های اسلامی و معرفی و برجسته سازی چهره‌های ممتاز عرصه شعر و داستان جوان انقلاب اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ برگزار می‌شود.