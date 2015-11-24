عناوین روزهای هفته وقف اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، از سوی روابط عمومی سازمان اوقاف و امور خیریه عناوین روز شمار هفته وقف که از ۱۸ تا ۲۴ آذر ماه است اعلام شد.

چهارشنبه هجدهم آذر روز وقف؛ وقف، همدلی و همزبانی

پنج‌شنبه نوزدهم آذر رحلت حضرت رسول(ص) و شهادت امام حسن (ع) وقف، قرآن، سنت نبوی، سیره ائمه اطهار (ع)

جمعه بیستم آذروقف، نهاد ممتاز دینی، اجرای امینانه نیات واقفین

شنبه بیست و یکم آذر وقف، تجلی مودت اهل بیت (ع) با تکریم امامزادگان(شهادت امام رضا)

یکشنبه بیست و دوم آذروقف، علم و فناوری و نقش حوزه و دانشگاه(آغاز ربیع‌الاول و هجرت حضرت رسول (ص) از مکه به مدینه)

دوشنبه بیست و سوم آذروقف، بانوان و مشارکت‌های مردمی

سه شنبه بیست و چهارم آذروقف، بهره‌وری موقوفات و اقتصاد مقاومتی