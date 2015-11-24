عناوین روزهای هفته وقف اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، از سوی روابط عمومی سازمان اوقاف و امور خیریه عناوین روز شمار هفته وقف که از ۱۸ تا ۲۴ آذر ماه است اعلام شد.
چهارشنبه هجدهم آذر روز وقف؛ وقف، همدلی و همزبانی
پنجشنبه نوزدهم آذر رحلت حضرت رسول(ص) و شهادت امام حسن (ع) وقف، قرآن، سنت نبوی، سیره ائمه اطهار (ع)
جمعه بیستم آذروقف، نهاد ممتاز دینی، اجرای امینانه نیات واقفین
شنبه بیست و یکم آذر وقف، تجلی مودت اهل بیت (ع) با تکریم امامزادگان(شهادت امام رضا)
یکشنبه بیست و دوم آذروقف، علم و فناوری و نقش حوزه و دانشگاه(آغاز ربیعالاول و هجرت حضرت رسول (ص) از مکه به مدینه)
دوشنبه بیست و سوم آذروقف، بانوان و مشارکتهای مردمی
سه شنبه بیست و چهارم آذروقف، بهرهوری موقوفات و اقتصاد مقاومتی
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