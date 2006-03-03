ارايه مجوز برگزاري مانور امداد و نجات مورد تاكيد قرار گرفت

به گزارش خبرنگار خبرگزاري مهر در زنجان ، معاون امداد و نجات جمعيت هلال احمر استان زنجان در اين جلسه خواستار ارائه هرچه سريعتر مجوز برگزاري مانور امداد و نجات استان شد و گفت: با توجه به اينكه اجراي هر مانور تبعات اجتماعي و فرهنگي خاص خود را دارد اگر مجوز باشد اين تبعات دامنگير هيچ كدام از اعضاي شركت كننده در مانور نمي شود.

محمد رضا معجوني ، اجراي مانور را به عنوان يك زبان مشترك عنوان كرد و افزود: اميدواريم در اولين جلسه ستاد حوادث غير مترقبه استان در سال 85 نسبت به گرفتن مجوز اجراي مانور پيگيريهاي لازم صورت گيرد.

وي در ادامه با اشاره به آغاز تعطيلات نوروزي ، از اجراي طرحهاي ويژه نوروزي از 25 اسفند تا 15 فروردين 85 خبر داد و گفت: قرار گرفتن در مسير جاده ترانزيت و همجواري با 6 استان كشور ، اين مزيت را براي استان زنجان فراهم نمود كه پذيراي مسافران گذري زيادي باشد كه تلاش در جهت هرچه بهتر ارايه شدن تسهيلات نوروزي را مي طلبد.