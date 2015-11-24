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۳ آذر ۱۳۹۴، ۱۵:۰۷

روزهای ۴ و ۵ آذرماه برگزار می‌شود؛

گردهمایی مدیران تئاتر کشور در عسلویه

گردهمایی مدیران تئاتر کشور در عسلویه

بوشهر - رئیس امور فرهنگی منطقه ویژه پارس گفت: گردهمایی مدیران تئاتر کشور روزهای چهارم و پنجم آذرماه در عسلویه برگزار می‌شود.

ایوب بنوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یکی از برنامه‌های مهم ما توجه به مسائل فرهنگی و هنری است که در این راستا در طول سال برنامه‌های مختلفی اجرا می‌شود.

وی از برگزاری گردهمایی و نشست مدیران تئاتر کشور در عسلویه خبر داد و اضافه کرد: این گردهمایی روزهای چهارم و پنجم آذرماه به میزبانی منطقه ویژه پارس برگزار خواهد شد.

رئیس امور فرهنگی و روابط عمومی منطقه ویژه پارس بیان کرد: گردهمایی مدیران تئاتر کشور با سخنرانی مرادخانی معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی آغاز می‌شود.

وی از راه‌اندازی کتابخانه تخصصی تئاتر در منطقه ویژه پارس خبر داد و افزود: انجمن نمایش منطقه ویژه پارس نیز به صورت مستقل و زیر نظر مرکز هنرهای نمایشی وزارت ارشاد فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.

بنوی هدف از برگزاری این مراسم را ارتباط موثر بین صعنت و فرهنگ و هنر عنوان کرد و ادامه داد: امیدواریم با برنامه‌ریزی مناسب بتوانیم به اهداف مورد نظر در بخش فرهنگی و هنری دست یابیم.

کد مطلب 2977676

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