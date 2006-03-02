هند و پاكستان اختلافات خود را درباره كشمير حل كنند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، بوش امروز در كنفرانس مطبوعاتي مشترك با مانموهان سينگ نخست وزير هند در دهلي گفت : " هند و پاكستان براي برقراري صلح دائمي فرصت دارند، تلاش كنند."



وي كه از روز گذشته سفر سه روزه خود را به دهلي آغاز كرده است، افزود: نخست وزير سينگ و رئيس جمهور مشرف نشان داده اند كه رهبران شجاع و داراي ايده هستند، و من آنها را به ادامه تلاش براي پيشرفت در همه پرونده از جمله درباره كشمير تشويق مي كنم.



بوش قرار است، شنبه براي انجام ديداري يك روزه از پاكستان به اسلام آباد سفر كند.

مذاكرات صلح ميان هند و پاكستان از ژانويه 2004 آغاز شد تا تمام اختلافات خود را كه به سال 1947 و زمان استقلال آن دو كشور برمي گردد، پايان دهند، به ويژه در مورد كشمير كه هند و پاكستان بر بخشهايي از آن تسلط دارند و هر يك تسلط بر آن را حق خود مي دانند.



در كشمير تحت سلطه هند كه شاهد انتفاضه جدايي طلبي از سال 1989 است، ياسين مالك رهبر جدايي طلب و ميانه رو اين منطقه اعلام كرده است كه جرج بوش مي تواند به حل اين مسئله كمك كند.



بيش از نيم ميليون نظامي هندي در منطقه كشمير واقع در رشته كوههاي هيماليا مستقر هستند كه پاكستان بارها بر ضرورت خروج اين نيروها و غير نظامي شدن اين منطقه تاكيد كرده است و حضور اين حجم گسترده از نيروهاي نظامي را عامل تنش و بي ثباتي در منطقه معرفي كرده است، اخيرا پرويز مشرف رئيس جمهوري پاكستان با تاكيد بر واهي بودن بهانه هاي هند براي ادامه حضور در كشمير، بر ضرورت خروج نظاميان هندي از اين منطقه تاكيد كرد .

با وجودي كه پاكستان وهند روابط خود را در زمينه حمل و نقل، فرهنگي و ورزشي از زمان آغاز روند صلح از دو سال گذشته تقويت كرده اند، اما پيشرفت چنداني در مورد حل اختلافات مربوط به منطقه كشمير به دست نيامده است، دو جنگ از سه جنگي كه ميان دو كشور از زمان استقلالشان از استعمارگران انگليسي در سال 1947 درگرفته بود، مربوط به مسئله كشمير بود.

اخيرا هند اعلام كرده بود كه 15 هزار نظامي خود را از منطقه اشغالي جامو و كشمير در چارچوب گامهاي خود براي تقويت روند صلح با پاكستان خارج مي كند.