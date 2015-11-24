۱۲ نفر از برگزیدگان طرح «مهر ۱۵ » اصفهانی بودند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسماعیل زاده پیش از ظهر سه‌شنبه در نشست مطبوعاتی پرسش مهر ۱۶ رئیس جمهور با اشاره به اینکه در دولت یازدهم اولویت آموزشی ما بحث توسعه مشارکت و تقویت مدیریت مشارکتی در آموزش و پرورش است، اظهار داشت: پرسش مهر در واقع دعوت به تفکر و توسعه فرهنگ پرسشگری در جامعه است.

وی در ادامه با بیان اینکه طرح پرسش مهر از سال ۷۵ در کشور اجرایی شده است، افزود: پنج سال این طرح در دولت اصلاحات، هشت دوره در دولت نهم و دهم و سه دور نیز تاکنون در دولت یازدهم برگزار شده است.

رئیس اداره فرهنگی و هنری اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان با بیان اینکه طرح پرسش مهر در سه محور برگزار می‌شود، اضافه کرد: بخش هنر و ادبی، همایش‌های منطقه‌ای و برگزاری نشست‌های تخصصی علمی و پژوهشی از محورهای این طرح است.

وی مقاله‌های پژوهشی، شعر، داستان‌های کوتاه، فضای مجازی با وبلاگ‌نویسی را از بخش‌های فرهنگی و ادبی طرح پرسش مهر دانست و افزود: بخش هنری نیز شامل هنرهای دستی و تجسمی، رشته گرافیک، پوستر، عکاسی، طراحی، نقاشی، خوشنویسی، هنرهای نمایشی و فیلم‌های کوتاه، بخش نمایشنامه‌نویسی ویژه فرهنگیان و دانشجو معلم است.

اسماعیل‌زاده با اشاره به اینک برگزاری همایش‌های منطقه‌ای و استانی از دیگر محورهای پرسش مهر است، ابراز داشت: این همایش با حضور اساتید و دانش‌آموزان برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به شرکت ۴۷ هزار و ۱۲۷ نفر در مرحله منطقه‌ای طرح پرسش مهر ۱۵ ابراز داشت: از میان این تعداد دانش‌آموز، ۱۷ هزار نفر از مرحله آموزشگاهی به مرحله ناحیه‎ای یا منطقه‎ای راه پیدا کردند و از این تعداد نیز دو هزار و ۸۰۰ نفر به مرحله استانی و در نهایت ۲۳۰ نفر از به مرحله کشوری معرفی شدند که ۷۰ نفر به مرحله کشوری صاحب امتیاز شدند.

رئیس اداره فرهنگی و هنری اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان اضافه کرد: در سال گذشته ۱۲ نفر از دانش‌آموزان استان اصفهان جزء ۲۰۰ برگزیده کشوری این طرح بودند.