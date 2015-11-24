حضور نماینده محیط زیست در جلسات کمیسیون بند ۲۰شهرداری الزامی است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا شایسته ظهر سه شنبه در حلسه شورای شهر گلستان ضمن انتقاد از عدم دعوت شهرداری از نماینده محیط زیست اظهار داشت: عدم تشکیل جلسات معاینه فنی، پسماندسوزی در محدوده خدماتی شهرداری گلستان، عدم ارائه اطلاعات و آمار از سوی شهرداری به محیط زیست برای دریافت وجه از واحدهای صنعتی مشمول احداث ۲۵ درصد فضای سبز و مشکلات موجود در این ارتباط و وضعیت نابسامان نخاله های ساختمانی شهر و... و. از جمله مشکلات موجود در گلستان است.

رضا شایسته با اشاره به دیگر مصوبات این نشست افزود: مصوبات جلسه به لزوم حضور نمایندگان محیط زیست و شبکه بهداشت و درمان و دادستانی برای برگزاری جلسات کمیسیون بند ۲۰ بود.

وی همچنین برگزاری جلسات منظم کارگروه معاینه فنی، افتتاح تابلو نمایشگر ایستگاه سنجش آلودگی هوا در هفته هوای پاک، لزوم مشاوره شهرداری با شرکت های مجری بازیافت نخاله های ساختمانی و انعکاس نتایج به اداره محیط زیست، اعلام لیست آمار و رعایت دستورالعمل کنترل سگ های ولگرد را از دیگر مصوبات مهم این جلسه عنوان کرد.