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۳ آذر ۱۳۹۴، ۱۶:۰۵

درخواست مجدد کمیسیون آموزش از وزیرعلوم و رئیس دانشگاه آزاد

درخواست مجدد کمیسیون آموزش از وزیرعلوم و رئیس دانشگاه آزاد

سخنگوی کمیسیون آموزش از دعوت مجدد وزیرعلوم تحقیقات و فناوری و رئیس دانشگاه آزاد برای حضور جلسه دو هفته آینده کمیسیون آموزش مجلس و پاسخگویی به سوالات نمایندگان دعوت کرد.

عبدالوحید فیاضی در گفتگو با خبرنگار مهر، اعلام کرد: با توجه به دیدار اخیر مقام معظم رهبری با روسا و اساتید دانشگاه‌ها، قرار بود دکتر محمد فرهادی وزیرعلوم تحقیقات و فناوری و دکتر حمید میرزاده رئیس دانشگاه آزاد اسلامی برای پاسخگویی به سئوالات نمایندگان و بحث پیرامون دغدغه های مقام معظم رهبری در جلسه کمیسیون آموزش حاضر شوند که هیچ یک در جلسه روز گذشته کمیسیون حاضر نشدند.

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ادامه داد: در این جلسه قرار بود، مسایل فرهنگی دانشگاه‌ها، اردوهای مختلط، وضعیت علمی که مقام معظم رهبری در دیدار اخیر خود با اساتید دانشگاهی به آن اشاره کرده بودند بحث و بررسی شود.

وی افزود: بنابراین کمیسیون آموزش امروز دوباره از وزیرعلوم و رئیس دانشگاه آزاد دعوت کرد تا در جلسه روز یکشنبه دو هفته دیگر حاضر شده و به سوالات نمایندگان در موضوعاتی که مطرح شد پاسخ دهند.

به گزارش مهر، اخیرا روسا و اساتید دانشگاه ها با مقام معظم رهبری دیدار کردند. در این دیدار مقام معظم رهبری نکاتی را در خصوص اردوهای مختلط، وضعیت علمی کشور، مسایل فرهنگی دانشگاه‌ها مطرح کردند.

کد مطلب 2977730
زهرا سیفی

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