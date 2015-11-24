درخواست مجدد کمیسیون آموزش از وزیرعلوم و رئیس دانشگاه آزاد

عبدالوحید فیاضی در گفتگو با خبرنگار مهر، اعلام کرد: با توجه به دیدار اخیر مقام معظم رهبری با روسا و اساتید دانشگاهها، قرار بود دکتر محمد فرهادی وزیرعلوم تحقیقات و فناوری و دکتر حمید میرزاده رئیس دانشگاه آزاد اسلامی برای پاسخگویی به سئوالات نمایندگان و بحث پیرامون دغدغه های مقام معظم رهبری در جلسه کمیسیون آموزش حاضر شوند که هیچ یک در جلسه روز گذشته کمیسیون حاضر نشدند.
سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ادامه داد: در این جلسه قرار بود، مسایل فرهنگی دانشگاهها، اردوهای مختلط، وضعیت علمی که مقام معظم رهبری در دیدار اخیر خود با اساتید دانشگاهی به آن اشاره کرده بودند بحث و بررسی شود.
وی افزود: بنابراین کمیسیون آموزش امروز دوباره از وزیرعلوم و رئیس دانشگاه آزاد دعوت کرد تا در جلسه روز یکشنبه دو هفته دیگر حاضر شده و به سوالات نمایندگان در موضوعاتی که مطرح شد پاسخ دهند.
به گزارش مهر، اخیرا روسا و اساتید دانشگاه ها با مقام معظم رهبری دیدار کردند. در این دیدار مقام معظم رهبری نکاتی را در خصوص اردوهای مختلط، وضعیت علمی کشور، مسایل فرهنگی دانشگاهها مطرح کردند.
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