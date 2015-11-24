تالار مرکزی شیراز دو سال دیگر افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار موج، علی اصغر کاراندیش ظهر سه شنبه در حاشیه بازدید از پروژه تالار بزرگ شیراز در جمع خبرنگاران، تاکید کرد: طبق پیش بینی های انجام شده این پروزه نیازمند ۳۵ میلیارد تومان است که دو سال دیگر افتتاح شود.

وی ادامه داد: در سال جاری هفت میلیارد تومان اعتبار تخصیص داده شده که سه میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان جذب و ۱۵ تا ۱۸ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصریح کرد:در حال حاضردر کشور ۸ پروژه از این دست در حال ساخت که تا ۲ سال آینده به اتمام می رسد .

کار اندیش تعداد پروژه های روستایی را ۲۳۰ عدد عنوان کرد و افزود: برنامه هایی نیز برای افزایش سالن های سینما و تئاتر در دست تهیه داریم .

وی ادامه داد: دولت برای کسانی که مایل باشند در مجتمع های افتصادی که می سازند سالن سینما و فعالیت های فرهنگی نیز در نظر بگیرند تخفیفات ویژه ای در نظر می گیرد.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، همچنین از در نظر گرفته شدن وام های بدون سود کارمزد برای خیررینی که مایلند در تکمیل یا احداث مراکز فرهنگی مشارکت کنند خبر داد و گفت: به کسانی که مشارکت می کنند در طرح های نیمه تمام نیز تسهیلات ویژه تعلق می گیرد .

کاراندیش با بیان اینکه، دولت برای افرادی که تمایل به خرید پروژه های موجود در مناطق روستایی باشند تا ۸۰ درصد تخفیف در نظر می گیرد افزود: این تخفیف برای آنانکه اقدام به خرید پروژه های موجود در مناطق غیر محروم به میزان ۵۰ درصد است.

وی همچنین از ایجاد شرکت سرمایه گذاری با سرمایه ۵۰۰ میلیارد تومانی خبر داد که بخشی از سرمایه آن را دولت تامین می کند و مابقی از محل تسهیلات بانکی در نظر گرفته شده است.