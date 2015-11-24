به گزارش خبرگزاری مهر، نشست پرسش و پاسخ فیلم سینمایی «شیف شب» صبح امروز ۳ آذرماه با حضور نیکی کریمی تهیهکننده و کارگردان، لیلا زارع بازیگر و حبیب اسماعیلی پخشکننده این فیلم در پردیس سینمایی ملت برگزار شد.
در ابتدای این نشست، نیکی کریمی با اشاره به اینکه ساخت «شیفت شب» در ادامه علاقه او به کتاب و ادبیات است و اینکه دوست دارد در فیلمهایش قصه روایت کند، گفت: نقشی که در این فیلم بازی کردهام به هیچ عنوان به خاطر این نبود که بخواهم خودم را مطرح کنم و حتی در سینما بازیگری را از فیلمسازی جدا نمی دانم بلکه به این دلیل است که میخواهم قصههایی را که در ذهنم وجود دارد روایت کنم.
حبیب اسماعیلی پخشکنده این فیلم نیز درباره ویژگیهای فیلم «شیفت شب» یادآور شد: این فیلم را در جشنواره فجر دیدم و به نظرم خانم کریمی پله پله در کارگردانی رشد کردهاند و قطعا «شیفت شب» یک پله بالاتر از فیلم هایی است که تا کنون کارگردانی کرده است.
این پخشکننده سینما با اشاره به اینکه «شیفت شب» تا پایان هفته از مرز ۱۵۰ میلیون تومان می گذرد گفت: بخش دولتی از همه امکانات تبلیغاتی بهرهمند است، اما بخش خصوصی نمیتواند از این امکانات استفاده کند و تنها با حمایت مردم است که میتواند همچنان سرپا باقی بماند.
در ادامه این نشست، نیکی کریمی در پاسخ به این پرسش که از بین بازیگری و کارگردانی کدام وجه برایش مهمتر است، گفت: این سؤال را همه از من میپرسند به خصوص اینکه در حال حاضر فیلم «چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت» به عنوان بازیگر در اکران دارم. اما تاکید می کنم که هر دو وجه بازیگری و کارگردانی برای من لذتبخش است. اما از سوی دیگر، یک فیلم هرچقدر هم در اکران فروش کند، نوعی شوخی است و تنها میتواند درصدی از سرمایهای که من از راه بازیگری برای ساخت آن گذاشتهام برگرداند و بعد از دو سال عملا هیچ سود خاصی اتفاق نمیافتد جز اینکه عشق و علاقه باعث میشود همچنان در این مسیر ادامه دهم.
کارگردان «شیفت شب» درباره پخش بینالمللی فیلم و کارهایی که در این زمینه صورت گرفته است، گفت: پخش بینالمللی فیلم برعهده بنیاد سینمایی فارابی است، اما به طورکلی ما در زمینه پخش بینالمللی، حرفهای نیستیم و به صورت مویرگی به پخش جهاین وصل نیستیم، در صورتی که فیلمهای خارجی این امکان را دارند و تهیه کننده حتی از یک سال قبل میداند که فیلمش در چه کشورهایی اکران میشود. در غیر اینصورت برای موفقیت یک اثر در پخش بینالمللی فیلم باید در جشنوارههای خارجی دیده شود و این اتفاق در مورد «شیفت شب» نیز افتاده است و حتی به دلیل همزمانی اکران داخلی، من مجبور شدم از چند جشنواره انصراف دهم.
در ادامه این نشست نیکی کریمی بازیگر و کارگردان سینمای ایران درباره پایان متفاوت «شیفت شب» نسبت به آثار قبلی خود عنوان کرد: هنگام نوشتن به مخاطب جهانی فکر نمیکنم، اما آنچه در ذهن من بود و به آن علاقه دارم، این بود که میخواستم نشان دهم یک شخصیت بالغ چگونه میتواند از زندگیاش محافظت کند.
کریمی ادامه داد: خیلیها از من میپرسند چرا ناهید در این زندگی باقی میماند و من میگویم به دلیل اینکه ناهید شخصیتی بالغ است و به همین دلیل می ماند، این اولین خصوصیتی بود که موقع نوشتن فیلمنامه به آن فکر میکردم، در واقع من میخواستم زنی را نشان دهم که پای زندگیاش میایستد و به این راحتی هر تندبادی نمیتواند زندگیاش را تحتتأثیر قرار دهد.
کارگردان «شیفت شب» همچنین در خصوص انتخاب سحر قریشی و آتیلا حجازی نیز عنوان کرد: هر کارگردانی برای شخصیتهای فیلمش به دنبال بازیگری میگردد که به لحاظ فیزیکی مناسب آن نقش باشد و سحر قریشی برای نقشی که من به دنبالش بودم مناسب بود و در مورد آتیلا حجازی نیز باید بگویم نقشی که او بازی کرد، هیچ گزینهای برایش نبود و قبل از پایان کار، با او تماس گرفتم و خواستم که بیاید و این نقش را بازی کند.
در بخش دیگری از این نشست، نیکی کریمی در پاسخ به پرسشی که چقدر در شرایط امروز سینما فیلمسازی برای کارگردانان زن سختتر از کارگردانان مرد است، گفت: وقتی در جشنوارههای خارجی سؤالات عجیب و غریب از من میپرسند میگویم که در کشور ما خانمها موفق هستند به خصوص کسانی که فیلم میسازند کم نیستند و مستندساز و فیلمسازان زن بسیار داریم. در واقع فرصت برابر برای همه وجود دارد، اما فیلمسازی چه برای آقایان و چه برای خانمها کار مشکلی است و وقتی یک فیلمساز مؤلف باشد و هم بخواهد خودش بنویسد و هم خودش بسازد سختتر میشود و در این شرایط خانمها تعدادشان کمتر است و جزو اقلیت محسوب میشوند، به همین دلیل وقتی میخواهند فیلم بسازند، جزو هیچ باندی به حساب نمیآیند.
کارگردان فیلم «یک شب» و «سوت پایان» با انتقاد از وزارت ارشاد تصریح کرد: من یک ماه است که کتاب فیلمنامه «شیفت شب» را به همراه دو فیلم «یک شب» و «سوت پایان» به وزارت ارشاد دادم تحت عنوان یک شب و دو فیلمنامه دیگر، اما مجوز انتشار نمیدهند و عنوان کردند به هیچ وجه چاپ نمیشود، و وقتی دلیل را جویا شدم، عنوان کردند که «یک شب» توقیف بوده است، در حالی که این فیلم سال گذشته در گروه هنر و تجربه اکران شد و حتی نسخه نمایش خانگی آن نیز عرضه شد، اما با این حال امیدوارم کتاب فیلمنامه مجوز بگیرد و ما بتوانیم همراه با اکران عمومی، کتاب را نیز در بازار داشته باشیم.
وی در پایان با اشاره به عواید فروش فیلم «شیف شب» گفت: قصد داریم بخشی از عواید فروش این فیلم را برای کسانی بگذاریم که با مشکلی شبیه به شخصیت فرهاد در فیلم مواجه شدند و از کار بیکار میشوند و همچنین در نظر دارم طی مراسمی، از اولین کارگردان زن ایرانی تقدیر به عمل آوریم.
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