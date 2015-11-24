۷۰ میلیارد تومان سرانه به مدارس مناطق محروم واریز شد

به گزارش خبرنگار مهر علی اصغر فانی در حاشیه مراسم تفاهم نامه همکاری بین سازمان اصناف و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران و وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به پرسشی درباره واریز سرانه دانش آموزی به مدارس گفت: امسال بودجه وزارت آموزش و پرورش ۲۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بوده است.

وی افزود: برای ۱۲ میلیون دانش آموز در بخش دولتی این اعتبار هزینه می شود. هزینه دولت در سال ۹۴ برای هر دانش آموز به غیر از هزینه سرمایه ای، ۲ میلیون تومان است. البته این ۲ میلیون تومان مجموعه ای از حقوق معلم، کلیه تجهیزات و غیره است. مصاحبه ای در یکی از شهرستان ها در این باره داشتم که درست منتشر نشد.

فانی تصریح کرد: آموزش و پرورش طبق قانون از محل سرانه درآمد گاز، سرانه ای در اختیار مدارس قرار می دهد که ۲۰۰ میلیارد تومان است.

وزیر آموزش و پرورش افزود: بخشی از سرانه مدارس با مبلغ ۷۰ میلیارد تومان و با اولویت مناطق محروم توزیع شده است. ادامه توزیع سرانه در مدارس را پیگیر هستیم و قول هایی هم گرفته ایم. اگر مدرسه ای تاکنون سرانه ای دریافت نکرده در مرحله بعدی پرداخت می شود.

وی در پاسخ به پرسشی درباره مبلغ شهریه ای که از پذیرفته شدگان آزمون استخدامی برای گذراندن دوره یک ساله دانشگاه فرهنگیان دریافت می شود، گفت: هنوز مبلغ شهریه را رسما اعلام نکردیم اما قرار است یک بخش را داوطلب و یک بخش را آموزش پرورش بدهد.

مدرسه دارالفنون، گنجینه می شود

فانی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه تعدادی از کتاب ها در مدرسه دارالفنون در حال خاک خوردن است، گفت: این گونه نیست مدرسه را می خواهیم به گنجینه دارالفنون تبدیل کنیم به گونه ای که موزه آموزش و پرورش شود.

وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: کتاب هایی که در آنجا وجود دارد برای تبیین گنجینه دارالفنون منتقل شده است و بخش های دیگر در دارالفنون وجود دارد که در حال آماده سازی هستیم تا تطور آموزش و پرورش نوین را به نمایش بگذارد.

وی اظهار داشت: قدمت کتابهایی که در مدرسه دارالفنون است بیش از ۱۲۰ سال نیست و می توانیم نسخه ای را در اختیار کتابخانه ملی نیز قرار دهیم.