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۳ آذر ۱۳۹۴، ۱۶:۳۵

توسط سازمان فضایی اروپا؛

کارگاه آموزشی محموله‌های مخابراتی پیشرفته برگزار می شود

کارگاه آموزشی محموله‌های مخابراتی پیشرفته برگزار می شود

سومین کارگاه آموزشی محموله‌های مخابراتی پیشرفته و انعطاف‌پذیر توسط سازمان فضایی اروپا - ESA - برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان فضایی اروپا (ESA)، سومین کارگاه آموزشی محموله‌های مخابراتی پیشرفته و انعطاف‌پذیر را در فروردین سال ۹۵ به مدت ۴ روز در نوردویک هلند برگزار می‌کند.

بررسی سامانه‌ها، کاربردها و اپراتورهای لازم در محموله‌های انعطاف‌پذیر، طراحی و ساخت سامانه‌ها و محموله‌های انعطاف‌پذیر، انعطاف‌پذیری در منظومه‌های بزرگ و پردازنده‌های دیجیتالی روی‌برد و فناوری‌های مرتبط از جمله محورهای مورد بحث در این کارگاه آموزشی است.

در این کارگاه همچنین موضوع مبدل‌های بسامد قابل تنظیم، تجهیزات و فناوری‌های مربوط به پردازنده‌های آنالوگ و ابزارهای تحلیل، شبیه‌سازی و بهینه‌سازی سامانه‌ها/ محموله‌های انعطاف‌پذیر مورد بررسی قرار می گیرد.

 

کد مطلب 2977755

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