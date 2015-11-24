«اردوغان» کابینه جدید ترکیه را تأیید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، رئیس جمهور ترکیه امروز با صدور دستوری کابینه جدید این کشور را تأیید کرد.

«رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه امروز با صدور دستوری کابینه جدید این کشور که پس از انتخابات پارلمانی اول نوامبر در اختیار حزب حاکم عدالت و توسعه قرار گرفته بود را مورد تأیید قرار داد.

معرفی کابینه جدید به دنبال آن انجام شد که رئیس جمهور این کشور در ۲۶ آبان ماه سال جاری «احمد داود اوغلو» را مأمور تشکیل ۶۴ مین دولت تاریخ جمهوری ترکیه کرده بود.

لازم به ذکر است، پس از اینکه انتخابات پارلمانی ۷ ژوئن سال جاری در ترکیه نتوانست هیچ یک از احزاب را به صورت قاطع به پیروزی برساند بر اساس قانون اساسی ترکیه، داود اغلو ظرف ۴۵ روز مهلت داشت تا با سایر احزاب راه یافته به پارلمان برای تشکیل دولت ائتلافی رایزنی کند.

متعاقب شکست در تشکیل دولت ائتلافی، برگزاری انتخابات مجدد در اول نوامبر در دستور کار قرار گرفت. حزب حاکم عدالت و توسعه توانست در این انتخابات پیروزی قاطع را کسب کرده و دستور اردوغان برای تشکیل دولت بر این اساس انجام شد.