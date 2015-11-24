۲۷ درصد روستاهای شهرستان صومعه سرا فاقد آب آشامیدنی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین اسماعیل پور عصر سه شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان صومعه سرا با اعلام این خبر اظهار کرد: ۴۵ روستای این شهرستان فاقد آب آشامیدنی هستند.

وی افزود: تعداد خانوارهای برخی از این روستاها تا ۳۵۰ نفر نیز می رسد.

فرماندار صومعه سرا با اشاره به رشد شاخص های آسفالت راه روستایی در این شهرستان، آبرسانی به روستاهای مذکور را مدنظر قرار داد و تصریح کرد: با توجه به اینکه خشکسالی در سال آینده نیز ادامه دارد باید برنامه ریزی مناسبی برای مقابله با آن در شهرستان صورت گیرد.

اسماعیل پور در ادامه با اشاره به وضعیت نامناسب طرح تفکیک زباله از مبدأ از ابتدای امسال در شهرستان صومعه سرا، گفت: خوشبختانه بعد از هشت ماه شاهد رشد ۵۰ درصدی در اجرای طرح تفکیک زباله از مبدأ در شهرستان هستیم.

به گفته وی بخش تولمات شهرستان صومعه سرا توانسته در زمینه طرح تفکیک زباله از مبدأ با اجرای برنامه های مناسب، خود را از صفر درصد به ۶۰ درصد در اجرای این طرح برساند.

فرماندار صومعه سرا به سرگردانی یک سرمایه گذار به دلیل بروکراسی های اداری در شهرستان بعد از دو سال اشاره و تاکید کرد: مشکل و موانع سرمایه گذاری در شهرستان، توسط خود مدیران و دستگاه های اجرایی ایجاد می شود.

وی مدیران را به همکاری بیشتر با سرمایه گذاران فراخواند و تصریح کرد: باید با سرمایه گذاران با روی گشاده و تسهیل گری مواجه شد.

اسماعیل پور همچنین با اشاره به نزدیکی انتخابات مجلس، گفت: مدیران دستگاه های اجرایی شهرستان نباید قربانی بازی های سیاسی شوند و از اموال دولتی به نفع برخی از کاندیداهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی استفاده کنند.

وی ادامه داد: به تخلفات انتخاباتی مدیران دستگاه های اجرایی از طریق کمیته قضایی انتخابات رسیدگی می شود و هیچ گونه نرمشی در این زمینه وجود نخواهد داشت.