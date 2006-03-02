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۱۱ اسفند ۱۳۸۴، ۱۹:۴۷

البرادعي در آستانه نشست جمعه در وين :

غرب بايد به ايران مشوق هاي جديد بدهد/ رسيدن به راه حل پايدار به تعهد همه طرفها به گفتگو بستگي دارد

غرب بايد به ايران مشوق هاي جديد بدهد/ رسيدن به راه حل پايدار به تعهد همه طرفها به گفتگو بستگي دارد

مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي ازغرب خواست اگرمذاكرات متوقف شده كشورهاي غربي با ايران قرار است ادامه يابد مشوق هايي بيشتر به اين كشور ارائه كند.

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري فرانسه  البرادعي درحاليكه علي لاريجاني دبير شوراي عالي امنيت ملي ايران آماده  مي شود تا روز جمعه با وزيران امور خارجه انگليس ، فرانسه و آلمان ديداركند گفت تهران بايد براي احياي دوباره اعتماد به برنامه اتمي خود گام هايي را بردارد.

وي در بيانيه اي اعلام كرد من از تمام طرف ها مي خواهم از اين فرصت استفاده كنند و شرايط لازم را براي بازگشت به مذاكرات فراهم سازند .

مذاكرات روز جمعه ايران و سه كشور اروپايي در آستانه نشست روز دوشنبه آژانس بين المللي انرژي اتمي براي ارزيابي برنامه هسته اي ايران صورت مي گيرد. لاريجاني همچنين با البرادعي نيز گفتگو خواهد داشت.

البرادعي همچنين از ايران خواست براي حل مسائل مهم درباره برنامه هسته اي خود در قبال آژانس شفافيت كامل نشان دهد.

وي همچنين گفت درصورت ادامه مذاكرات ، ضروري است تا تمام طرف ها به ويژه به مسائل امنيتي ، سياسي و اقتصادي توجه داشته باشند زيرا مي تواند زمينه اي براي حل جامع اين مسئله در آينده باشد .

البرادعي تصريح كرد تنها با استفاده از اين دو مسئله ، شفافيت كامل  ايران و مذاكرات با تمام طرف هاي دخيل، مي توان به اعتماد درباره ماهيت برنامه هسته اي ايران و يافتن راه حلي پايدار كمك كرد.

کد مطلب 297779

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