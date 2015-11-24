آغاز فصل جدید همکاری‌ اقتصادی ایران و قزاقستان

به گزاری خبرگزاری مهر، محمدرضا نعمت زاده در دیدار با «ارلان ادریسوف» وزیر امور خارجه کشور قزاقستان گفت:‌ توسعه حمل و نقل ریلی و هوایی در جمهوری اسلامی ایران، توسعه خطو ط کشتیرانی، انجام سرمایه گذاری‌های مشترک، همکاری در بخش‌های کشاورزی و ... از موارد همکاری بین دو کشور محسوب می شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهارداشت: پیشنهاد می‌کنیم که در ابتدا تجار، بازرگانان و سرمایه گذاران دو کشور با قابلیت‌ها و ظرفیت‌ها از نزدیک آشنا شوند.

در ادامه این دیدار وزیر امور خارجه قزاقستان گفت: برای ارتقای سطح همکاری‌های فی مابین لازم است کارگروه مشترکی برای شناسایی ظرفیت‌های همکاری و سرمایه گذاری ایجاد شود.

ارلان ادریسوف تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهای هدف قرقیزستان برای تامین فولاد است.

وی اظهارداشت: ایجاد خطوط ریلی منتهی به بنادر ایران، گسترش خطوط کشتیرانی از چین به بندر عباس همچنین در بندر انزلی، تامین لوکوموتیوهای برقی و حضور کشاورزان ایرانی در زمین‌های کشاورزی قرقیزستان برای انجام سرمایه گذاری مشترک در این بخش می‌تواند زمینه همکاری دو کشور باشد.