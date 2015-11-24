خروج افراد بدون ویزا از مرز مهران شایعه است

نجات سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هرگونه شایعه در مورد خروج افراد بدون ویزا و گذرنامه از مرز مهران شایعه و کذب محض است و به هیچ وجه اجازه خروج افراد بدون ویزا داده نمی شود.

وی بیان کرد: ظهر امروز عده ای بدون ویزا به مرز مهران برای خروج از کشور مراجعه کرده بودند که از خروج آنها جلوگیری شده است.

مدیر کل امنیتی انتظامی استانداری ایلام با اشاره به اینکه خروج افراد بدون ویزا از مرز مهران تبعات امنیتی دارد، گفت: برابر قانون عراق افراد بدون ویزا به حبس مجازات می شوند بنابرانی از افراد بدون ویزا تقاضا داریم به مرز مهران مراجعه نکنند.

وی عنوان کرد: از مردم و زائران می خواهیم حتما به داشتن گذرنامه و ویزا توجه کنند و از گوش کردن به شایعات خودداری کنند چراکه باعث معطلی آنها در مرز می شود و هیچ فایده ای ندارد.

سلیمانی بیان کرد: مسئولان ارشد کشوری هم بر داشتن ویزا و گذرنامه برای تمامی افراد و زائران اربعین تاکید دارند.