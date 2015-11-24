پیروزی زنیت برابر والنسیا/ باته بوریسوف مقابل لورکوزن برنده شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته دوم از دور برگشت مرحله گروهی رقابتهای لیگ قهرمانان فوتبال اروپا از ساعت ۲۰:۳۰ سه شنبه شب با برگزاری دیدار تیم‌های زنیت و والنسیا از گروه H آغاز شد که این بازی را تیم زنیت ۲ بر صفر پیروز شد. اولگ شاتوف (۱۵) و دیوبا (۷۴) برای زنیت گلزنی کردند. تیم والنسیا از دقیقه ۸۰ با اخراج روبن وزو ۱۰ نفره شد. زنیت که از قبل ۱۲ امتیازی بود و با اقتدار در صدر جدول قرار داشت پنجمین برد متوالی خود را ثبت کرد.

در دیگر بازی همزمان که از گروه E انجام گرفت تیم باته بوریسوف بلاروس میزبان بایرلورکوزن آلمان بود که این مسابقه با تساوی یک بر یک به پایان رسید. ابتدا گوردیچوک در دقیقه ۲ برای باته بوریسوف گلزنی کرد ولی در دقیقه ۶۸ ادمیر مهمدی کار را به تساوی کشاند.