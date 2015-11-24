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۳ آذر ۱۳۹۴، ۲۲:۲۴

لیگ قهرمانان اروپا؛

پیروزی زنیت برابر والنسیا/ باته بوریسوف مقابل لورکوزن برنده شد

پیروزی زنیت برابر والنسیا/ باته بوریسوف مقابل لورکوزن برنده شد

تیم فوتبال زنیت روسیه با پیروزی برابر والنسیا پنجمین برد متوالی خود را در مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا رقم زد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته دوم از دور برگشت مرحله گروهی رقابتهای لیگ قهرمانان فوتبال اروپا از ساعت ۲۰:۳۰ سه شنبه شب با برگزاری دیدار تیم‌های زنیت و والنسیا از گروه H آغاز شد که این بازی را تیم زنیت ۲ بر صفر پیروز شد. اولگ شاتوف (۱۵) و دیوبا (۷۴) برای زنیت گلزنی کردند. تیم والنسیا از دقیقه ۸۰ با اخراج روبن وزو ۱۰ نفره شد. زنیت که از قبل ۱۲ امتیازی بود و با اقتدار در صدر جدول قرار داشت پنجمین برد متوالی خود را ثبت کرد.

در دیگر بازی همزمان که از گروه E انجام گرفت تیم باته بوریسوف بلاروس میزبان بایرلورکوزن آلمان بود که این مسابقه با تساوی یک بر یک به پایان رسید. ابتدا گوردیچوک در دقیقه ۲ برای باته بوریسوف گلزنی کرد ولی در دقیقه ۶۸ ادمیر مهمدی کار را به تساوی کشاند.

کد مطلب 2977803

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