نشانه هایی از ردپای موساد در حملات تروریستی پاریس

به گزارش خبرنگار مهر، «سید احمد سادات» روز دوشنبه در نشست هم اندیشی اساتید دانشگاه لرستان، که با موضوع بررسی اتفاقات فرانسه و سناریوی جدید غرب و بررسی اوضاع سوریه توسط نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه لرستان برگزار شد، اظهار داشت: ظن غالب آن است که موساد حملات تروریستی فرانسه را برای وارد کردن غرب و فرانسه به ورطه جنگ سوریه طراحی و اجرا کرده است و البته شاهدیم که فرانسوی‌ها هم عملا وارد این ورطه شدند و توانستند بزرگترین موج اسلام هراسی را در منطقه راه بیاندازند.

وی با بیان اینکه اسرائیل بیشترین بهره را از حملات تروریستی فرانسه برده است، خاطرنشان کرد: غربی ها تجربه جنگ عراق و افغانستان و فرانسوی‌ها هم تجربه حضور در لبنان و سوریه را دارند؛ از این رو به هیچ عنوان حاضر نیستند که به طور مستقیم وارد جنگ در سوریه شوند به همین دلیل همواره به دنبال جنگ نیابتی بوده‌اند.

مدیر شبکه العالم با اشاره به اینکه امروز شاهدیم که غرب داعش را هم تقویت می‌کند و هم سلاح‌های سنگین را در اختیار آنها می‌گذارد، گفت: در سوریه جنگ چریکی نداریم و جنگ کاملا سنگین است، و تروریست‌های تکفیری از توپ و تانک گرفته تا موشک‌های تاو را به کمک حامیان غربی خود در اختیار دارند.

سادات با بیان اینکه با ورود روسیه به سوریه، پررنگ‌تر شدن نقش مستشاری ایران و سرعت یافتن آزادسازی مناطق تحت تصرف تروریست‌ها پیش‌بینیهای غربی‌ها به هم خورد، تصریح کرد: غربی ها پیش بینی کرده بودند که در فاصله ۱۸ ماه دوره انتقال اسد تمام شود، و قبل از آن طی یک دوره شش ماهه، یک حکومت انتقالی متشکل از معارضین سیاسی و نه معارضین مسلح تکفیری، در سوریه تشکیل دهند.

وی اظهار داشت: برنامه این بوده است که تا زمان تشکیل حکومت بعدی در سوریه ضمن چهره سازی، معارضین حاضر در حکومت انتقالی ظرف مدت شش ماه در رسانه‌ها مطرح و برای تشکیل حکومت بعدی این کشور وارد عمل شوند.

مدیر شبکه خبری العالم خاطرنشان کرد: اما با اتفاقاتی که طی دو ماه اخیر در سوریه افتاد، برتری کامل در اختیار سوریه و جبهه مقاومت بوده است؛ و با این حال غربی ها آمدند که کل صحنه را در سوریه به هم زدند از این رو فرانسوی ها وارد شدند.

سادات با بیان اینکه بنا بر تحلیلی حملات تروریستی پاریس کار موساد بوده است و آنها پشت سر کل قضایای فرانسه هستند و در واقع فرانسوی ها در این ماجرا به گروگان گرفته شده اند، اضافه کرد: گفته می شود که حملات تروریستی پاریس با هدف قرار دادن حکومت فرانسه در یک عمل انجام شده، طراحی و اجرا شده و این چیزی بود که اسرائیلی‌ها هم از قبل و هم در حال حاضر دنبال آن بوده‌اند؛ در این خصوص ابتدا موج مهاجران را روانه اروپا کردند تا زمینه اعمال تروریستی در فرانسه شکل بگیرد، و از این طریق زمینه حمله به سوریه نیز فراهم شود؛ چرا که محور مقاومت تقویت شده است.

وی اضافه کرد: بنا بر اذعان خود اسرائیلی‌ها نیروهای حزب الله در لبنان امروزه بیش از ۱۰ برابر نیروهایی است که این گروه قبل از جنگ سوریه در اختیار داشته است؛ و با این حال اسرائیلی‌ها از این نگران هستند که باز هم یک پیروزی جدید رقم بخورد و همانگونه که عراق تسلیم جمهوری اسلامی ایران شد، این بار هم سوریه در جبهه مقاومت بماند و توطئه آنها عملی نشود.

مدیر شبکه العالم با بیان اینکه مستنداتی مبنی بر اینکه حملات تروریستی فرانسه کار اسرائیلی ها است فعلا در دست نداریم، گفت: کسی که با سیستمهای امنیتی و حفاظتی فرانسه آشنا باشد و یا اینکه به کشورهای عربی که سیستم‌های اطلاعاتی آنها در اختیار فرانسوی‌ها و انگلیسی‌ها است رفته باشد، هر لحظه احساس می‌کند که از طرف نیروهای امنیتی در حال تعقیب او است؛ و با این حال با توجه به اینکه موساد در حملات تروریستی که اجرا می‌کند هیچ ردی از خود به جا نمی‌گذارد به نظر می رسد که حملات تروریستی پاریس کار سرویس اطلاعاتی اسرائیل باشد.