۶۰ غرفه نمایشگاه اختراعات و ابداعات بسیج در ساری برپا شد

به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین نمایشگاه اختراعات و ابداعات بسیج همزمان با هفته بسیج عصر سه شنبه در سالن اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی ساری گشایش یافت.
مسئول سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری مازندران عصر سه شنبه در حاشیه افتتاح این نمایشگاه با توجه به تحریمهای دشمن در کشور ابتکارات خوبی در جهت تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری در راستای اقتصاد مقاومتی توسط مخترعان و مبتکران این استان صورت گرفته است.
محمدهادی مؤذن بابیان اینکه سازمان بسیج علمی پژوهشی و فناوری بهعنوان حلقه زنجیره مکمل فعالیتهای علمی است، اظهار داشت: برگزاری اینچنین نمایشگاهها کمک به ایدههای افراد و تبدیل آن به پدیده میکند و افراد میتوانند ازاینگونه نمایشگاهها استفاده کنند.
وی با اشاره به ۱۰۰ اختراع و ایده در ۶۰ غرفه برای بازدید عموم در این نمایشگاه دوروزه در مجتمع فرهنگ و ارشاد استان، هدف از برگزاری این نمایشگاه را به نمایش گذاشتن توانمندیهای مخترعان و مبتکران مازندران است.
مؤذن در این نمایشگاه توانمندیها و محصولات رشتههای برق و الکترونیک، تجهیزات مهندسی، مکانیک، مهندسی کشاورزی، صنایع، عمران، غذا و دارو، نانوفنّاوری به نمایش گذاشتهشده است.
موذن با تأکید به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر وظیفه آحاد جامعه حفظ کشور در مقابل توطئههای دشمن، گفت: دستگاههای اجرایی باید در صنعتی شدن این اختراعات و ابداعات تلاش کنند.
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