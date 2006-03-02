رئيس هيات كشتي مازندران استعفا داد

علي اعظم مهدي پوررئيس هيات كشتي مازندران از سمت خود استعفا كرد. وي با تاييد استعفايش ازرياست هيات كشتي استان به خبرنگار "مهر" در ساري گفت : ديگر به كشتي برنمي گردم و تمام اوراق كشتي در دوران خودم را به آتش خواهم كشيد و حتي به سالن مسابقات هم نمي روم.

رئيس مستعفي هيات كشتي مازندران افزود: هر كس در هر صنفي داراي آبرو و شخصيت است و وقتي ديدم ماندن ام مساوي با از دست دادن شخصيتم است صلاح ديدم از سمت خود كناره گيري كنم.



وي كه نامه استعفاي خود را ديروز تسليم فدراسيون كشتي و رونوشت آن را به اداره كل تربيت بدني ارسال كرد، مشغله كاري زياد را دليل استعفايش اعلام كرد.

سيد هادي حسيني مديركل تربيت بدني استان مازندران دراين رابطه به خبرنگار ما گفت: دلايل استعفاي رييس هيات كشتي استان مورد بررسي قرارمي‌گيرد.

وي افزود: اگر مهدي پور به واسطه اينكه درمراسم تجليل نامي از وي برده نشده ناراحت است بايد بداند رافائل مارتينتي به طور شخصي نشان ويژه فيلا را به مسوولان اهدا كرد.

نزديكان به هيات كشتي استان مازندران با علم به اينكه مهدي پور ديگر به هيات كشتي برنمي‌گردد ازاحتمال سرپرستي اسداله رضايي برهيات كشتي استان خبرمي دهند.