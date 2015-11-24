به گزارش خبرنگار مهر، این نشست عصر امروز سه شنبه در محل سالن اجتماعات پایگاه قهرمانی کرج برگزار شد و علاوه بر مدیرکل ورزش و جوانان البرز جمعی از فعالان سوارکاری استان البرز حضور داشتند.

در این مراسم سید حمید طهایی استاندار البرز با بیان اینکه صنعت اسب و سوارکاری جایگاهی ویژه در دنیا دارد گفت: این توجه نشان از اثرگذاری این صنعت در اقتصاد جوامع دارد و ما نیز می توانیم با حرکت به سمت توسعه این صنعت ارزش افزوده را برای این حوزه ایجاد کنیم.

حمید طهایی افزود: سوارکاری می تواند به مانند بسیاری از رشته های دیگر در البرز سرامد باشد و دولت نیز در این جهت حمایت لازم را خواهد داشت.

طهایی با اشاره به اقلیم معتدل البرز و نزدیکی به پایتخت گفت: این امتیازات می تواند برای فعالان سوارکاری یک فرصت ویژه باشد و باید مورد توجه باشد.

استاندار البرز ادامه داد: می توان با اختصاص تسهیلات لازم از جمله وام های کم بهره و زمین در جهت بستر سازی برای سرمایه گذاری این بخش گام برداشت.

طهایی تصریح کرد: برنامه دولت واگذاری امور به اقشار مختلف جامعه و کاهش تصدی گیری است و در زمینه پرورش اسب و توسعه سوارکاری نیز پتانسیل خوبی در اختیار استان است.

در ادامه رضا گل محمدی مدیرکل ورزش و جوانان استان البرز هم با بیان اینکه البرز به پایگاه اول سوارکاری وچوگان کشور مبدل خواهد شد گفت: در قالب همکاری وزارت ورزش وجوانان و وزارت جهاد کشاورزی بزرگترین مرکز پرورش اسب و سوارکاری در منطقه کوهسار احداث می شود.

کمک ۴ میلیونی فدراسیون اسب سواری به هیئت البرز

گل محمدی افزود: سمینار تخصصی سوارکاری و چوگان در به زودی برگزار می شود و این نشست مقدمه ای برای اجرای سمینار آتی است.

رییس هیات سوارکاری استان البرز نیز در سخنانی با اشاره به ظرفیت های بالای البرز در سوارکاری گفت: البرز حضوری پررنگ و اثرگذار در سوارکاری کشور دارد و مسابقات کشوری بدون حضور سوارکاران البرزی رونقی ندارد.

حسن علیزاده افزود: ما در مسابقات داخلی خود در البرز ییش از نیم میلیارد تومان جایزه داده ایم و این در حالی است که کمک فدراسیون به البرز تنها ۴ میلیون بوده است.

علیزاده تصریح کرد: علاقمندی و تعلق خاطر سوارکاران و فعالان این ورزش عامل اصلی رشد این ورزش بوده است و درصورتی که حمایت مسوولان در میان باشد می توان دستاوردهای بیشتری را رقم زد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست صمیمانه مدیران باشگاه های سوارکاری استان البرز در خصوص مشکلات مبتلابه و موانع موجود بر سر راه سوارکاری صحبت کردند و مقرر شد با حمایت مسوولان استانی اتحادیه باشگاه های سوارکاری برای صیانت از حقوق این صنف تشکیل شود.