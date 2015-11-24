مشکلی در انعکاس مراسم عزاداری دهه اول محرم وجود نداشت

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی صفری ظهر سه شنبه در دیدار با اعضای هیئت امنای فاطمیون زنجان افزود: خلوص نیت مردم در دسته عزاداری فاطمیه به یک همایش بزرگ حسینی تبدیل‌شده و باید این عزاداری ساده به الگو تبدیل شود.

وی اظهار کرد: حرکت با شکوه و عظمت دسته عزاداری فاطمیه زنجان با اخلاص و بی پیرایگی که دارد باید به یک الگو تبدیل شود.

مدیرکل صداوسیمای مرکز زنجان گفت: خوشبختانه زیر ساخت‌های لازم برای انعکاس برنامه‌های دسته عزاداری فاطمیه زنجان فراهم‌شد و هیچ گونه مشکلی در انعکاس مراسم عزاداری وجود نداشت.

صفری افزود: همه هماهنگی‌های لازم برای انعکاس برنامه‌های ماه محرم انجام و تیم های خبری و تصویری برای انعکاس این ایام تعیین‌شدند و برنامه ها با نظم و باامنیت خاصی برگزار می شود.