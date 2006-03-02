نامه سه كشور اروپايي به ايران ؛ موفقيت مذاكره در گرو تعليق است

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل ازخبرگزاري فرانسه، وزراي امور خارجه سه كشور اروپايي و مسئول سياست خارجي اين اتحاديه طي نامه اي به ايران اعلام كردند :هر چيز كمتر از تعليق كامل برنامه هاي غني سازي به عدم توافق علني منجر خواهد شد كه اين مساله مي تواند بازگشت به اهداف مشتركمان باشد .

"علي لاريجاني" دبير شوراي عالي امنيت ملي قرار است روز جمعه با وزراي خارجه سه كشور اروپايي در وين ديدار كند.

به همين منظور مقامات اين سه كشور عصر امروز عازم وين مي شوند تا براي گفتگوهاي فردا هماهنگي مواضع داشته باشند.

درمتن اين نامه كه به گفته يك ديپلمات غربي به دبير شورايعالي امنيت ملي ايران تحويل داده شده آمده است : پيشاپيش برخي ملاحظاتي وجود دارد كه براي موفقيت مشكل ساز خواهد بود.

آن گونه كه خبرگزاري فرانسه گزارش داده در در نامه سه كشور اروپايي به ايران همچنين آمده است: به نظر ما يك تعهد شفاف از سوي ايران در راستاي بازگشت فوري به وضعيت پيشين براي به نتيجه رسيدن اين يك چنين نشستي مفيد خواهد بود.

اين نامه توسط "جك استراو" وزير امور خارجه انگليس، "فرانك والتر اشتاين ماير" وزير امور خارجه آلمان ، "فيليپ دوست بلازي" وزير امور خارجه فرانسه و همچنين "خاوير سولانا" مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا تنظيم و امضا شده است.