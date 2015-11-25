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۴ آذر ۱۳۹۴، ۸:۳۵

رئیس مجمع امور صنفی استان زنجان:

۴۹ هزار مورد بازرسی از واحدهای صنفی زنجان انجام شد

۴۹ هزار مورد بازرسی از واحدهای صنفی زنجان انجام شد

زنجان - رئیس مجمع امور صنفی استان زنجان گفت: طی هشت ماه سال‌جاری ۴۹ هزار و ۶۶۸ فقره نظارت و بازرسی توسط مجمع امور صنفی زنجان انجام شده است.

رضا محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به انجام ۴۹ هزار و ۶۶۸ مورد نظارت و بازرسی از واحدهای صنفی استان زنجان طی هشت ماه سالجاری اظهار کرد: در این مدت یک هزار و ۱۱۷مورد پرونده تخلف نیز در این مجمع تشکیل شده که ارزش ریالی آنها یک میلیارد و ۲۲۰ میلیون و ۵۵۰ هزار ریال برآورد شده است.  

 رئیس مجمع امور صنفی استان زنجان تعداد شکایات مردمی رسیده به سازمان صنفی در هشت ماه امسال را هزار و ۴۴۶مورد، منجر به تخلف ۳۹۶ مورد و رضایت از شاکی را ۶۰۴ مورد عنوان کرد و اظهار داشت: بیشترین تخلفات در حوزه کالا یوده است.  

محمدی تصریح کرد: نداشتن پروانه کسب، عدم درج قیمت و نصب نرخ نامه، عدم صدور صورتحساب و گرانفروشی مهم‌ترین تخلفات در این مدت است. 

وی گفت: این مجمع برای برقراری آرامش روحی و روانی مردم، نظارت و بازرسی از واحدهای صنفی را در دستور ویژه کاری خود قرار داده و با متخلفان برخورد جدی می کند.

رئیس مجمع امور صنفی استان زنجان یادآور شد: مردم استان به محض برخورد با هرگونه تخلف از واحدهای صنفی، گزارشات لازم را به سازمان ارائه دهند.

محمدی در خاتمه افزود: این سازمان در ماه محرم نظارت لازم را از واحدهای صنفی داشت و خوشبختانه تخلفات از سوی واحدهای صنفی انگشت شمار بوده است.

 

 

کد مطلب 2977846

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