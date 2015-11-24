مس سونگون نوار پیروزهای مقاومت البرز را پاره کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب هفته هجدهم لیگ برتر فوتسال از ساعت ۱۶ امروز دو تیم مقاومت البرز و مس سونگون تبریز به دیدارهم رفتند که تلاش دو تیم تساوی و تقسیم امتیازات بود.

در این دیدار که در سالن انقلاب اسلامی کرج و در حضور نزدیک به ۵۰۰ تماشاگر برگزار شد ابتدا تیم میزبان با گل رحمان سارانی از حریف خود پیش افتاد اما با فشار تیم میهمان واشتباهات بازیکنان تیم مقاومت، مس موفق به زدن ۲ گل توسط دیگو داسیلوا بازیکن برزیلی خود شد.

مقاومتی ها که بازی برده را باخته می دیدند با تغییر تاکتیک و ارائه یک بازی انتحاری فشار زیادی را بر روی تیم مس آوردند و در نهایت درحالی که بازی دقایق پایانی خود را سپری می کرد موفق به زدن گل تساوی توسط وحید شفیعی شدند تا پس از سه پیروزی متوالی با تساوی به رختکن بروند.

با کسب این تساوی مقاومت البرز جمع اندوخته های خود را به عدد ۲۲ رساند و با یک پله صعود در رتبه هفتم جدول جای گرفت. مس سونگون نیز ۳۶ امتیازی شد و جایگاه خود را در رده سوم جدول تثبیت کرد.