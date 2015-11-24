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۳ آذر ۱۳۹۴، ۱۷:۵۴

معاون درمان وزارت بهداشت خبر داد؛

ارائه خدمات رایگان به بیماران دیابتی در ۸۰ بیمارستان وزارت بهداشت

ارائه خدمات رایگان به بیماران دیابتی در ۸۰ بیمارستان وزارت بهداشت

معاون درمان وزارت بهداشت گفت: به منظور جلوگیری از عوارض دیابت در ۸۰ بیمارستان تحت پوشش وزارت بهداشت، درمانگاههای دیابت به ارائه خدمات آموزشی، تشخیصی و درمانی به صورت رایگان می پردازند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد آقاجانی در اختتامیه همایش بین المللی راهبری دیابت، ضمن بیان این مطلب به تشکیل کمیته ملی دیابت در سال ۱۳۷۵ و شروع فعالیت دانشگاه های علوم پزشکی در این زمینه اشاره کرد و با بیان این که پیشگیری اولیه از ابتلا به بیماری دیابت از وظایف حوزه بهداشت است، افزود: عمده وظیفه درمان در بیماری دیابت، جلوگیری از عوارض کوتاه مدت و دراز مدت این بیماری از جمله معلولیت های ناشی از بیماری دیابت و مرگ زودرس و کاهش سال های از دست رفته عمر است.

آقاجانی با اشاره به وجود ۶۰۰ کلینیک ویژه در ۶۰۰ بیمارستان و ارائه خدمات در خصوص بیماری دیابت، افزود:  ۲۵۰ کلینیک نیز برای ارائه خدمات درمانی و تشخیصی و آزمایشی دیابت ساخته می شود.

وی یکی از نکات مهم در خصوص کنترل بیماری دیابت را ثبت، گزارش دهی و وجود پرونده الکترونیک برای مبتلایان به این بیماری دانست و ابراز امیدواری کرد که پرونده الکترونیک ثبت سلامت به منظور پایش و کنترل بیماری دیابت ایجاد شود.

معاون درمان وزارت بهداشت، در ادامه با تاکید بر تکمیل نظام ارجاع در کشور، گفت: در بیماری دیابت می توانیم با تکمیل سطوح ارجاع، بیمارانی را که در معرض خطر ابتلا به این بیماری هستند،به موقع شناسایی و برای تشخیص، ارائه آموزش و درمان به کلینیک ها راهنمایی کنیم.

آقاجانی در پایان، بر لزوم دسترسی به خدمات درمانی، تشخیصی و آموزشی بیماری دیابت در همه مناطق کشور بویژه در مناطق محروم تاکید کرد.

کد مطلب 2977848

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