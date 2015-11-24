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۳ آذر ۱۳۹۴، ۱۸:۰۲

عراقچی در وین:

پی ام دی موضوع مذاکره با آژانس/ روزهای حساسی در انتظار برجام است

پی ام دی موضوع مذاکره با آژانس/ روزهای حساسی در انتظار برجام است

رییس ستاد پیگیری اجرای برجام با بیان اینکه چند هفته آینده حساس است، هدف از سفر خود به وین را حضور در یک جلسه جمع بندی با آژانس درباره «پی.ام.دی» عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «سید عباس عراقچی» رییس ستاد پیگیری اجرای برجام پس از پایان دیدار با «استفان مال» مسوول اجرای برجام از سوی آمریکا در وین گفت: هدف از این سفر حضور در یک جلسه جمع بندی با آژانس بین المللی انرژی اتمی است و گفتگو درباره مسایل مربوط به گذشته که اصطلاحا «پی. ام. دی» گفته می شود، است.

وی با اشاره به اینکه کارشناسان ایران جلسه مفصلی با کارشناسان و مسوولان آژانس داشته اند، ابراز امیدواری کرد: در دیدار و گفتگویی که قرار است بعد از ظهر امروز با «یوکیا آمانو» مدیرکل آژانس داشته باشد درباره این مسایل و جمع بندی و نوع گزارشی که آمانو قصد دارد ارائه کند به تفاهم مشترکی برسند.

عراقچی درباره دیدار با «استفان مال» هماهنگ کننده طرف آمریکایی درخصوص برجام گفت: مذاکرات خوبی درباره چگونگی اجرای برجام با وی داشتیم.

وی افزود: گفتگوهایی نیز با خانم «هلگا اشمید» که در وین حضور دارند و هماهنگ کننده مجموعه ۵+۱ هستند درباره اجرای برجام از زوایه اروپایی و با توجه به اقداماتی که اروپایی ها باید انجام دهند، خواهیم داشت.

عراقچی با بیان اینکه چند هفته آینده حساس است و اجرای برجام در هر دو طرف نکاتی دارد که باید به طور دقیق تنظیم و هماهنگ شود، گفت: انشاالله اجرای برجام و رسیدن به روز اجرایی شدن آن که روز مهمی است به آرامی و بدون هیچ مشکل فنی پیش رود.

وی درباره زمان برگزاری نشست آینده کمیسیون مشترک ایران با ۱+۵ گفت: قرار است این نشست اوایل دسامبر برگزار شود و تاریخ دقیق آن در جلسه امروز با خانم اشمید قطعی خواهد شد.
 

کد مطلب 2977849

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