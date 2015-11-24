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۳ آذر ۱۳۹۴، ۱۹:۳۴

استاندار قزوین چهارمین نمایشگاه تخصصی برق را افتتاح کرد

استاندار قزوین چهارمین نمایشگاه تخصصی برق را افتتاح کرد

قزوین- در مراسمی با حضور فریدون همتی استاندار قزوین چهارمین نمایشگاه تخصصی برق، الکترونیک و مخابرات در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی قزوین گشایش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، سه شنبه شب در مراسمی با حضور فریدون همتی استاندار، منوچهر حبیبی معاون عمرانی، ایوب رحیمی معاون سیاسی، ابوالفضل یاری رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، سید علی موسوی فرماندار قزوین و جمعی از مدیران و مسئولان استانی چهارمین نمایشگاه تخصصی برق، مخابرات و الکترونیک گشایش یافت.

در این نمایشگاه که در فضایی به مساحت ۱۵۰۰ مترمربع برپا شده بیش از ۳۰ شرکت و تولیدکننده انواع وسایل برقی، مخابراتی والکترونیک خود را در معرض دید عموم قرار داده اند.

                                                                                                                                 

مشارکت‌کنندگان از استانهای تهران، اصفهان، قزوین و البرز محصولات و دستاوردهای خود را در زمینه‌های تجهیزات برقی، تابلو برق، انواع سیم و کابل، دوربین‌های مداربسته، سیستم‌های امنیتی، وسایل توزیع و کنترل نیروی برق، لامپ و صنایع روشنایی در معرض دید بازدیدکنندگان و متخصصان قرار داده اند.

هادی نیک فطرت مدیرعامل شرکت نمایشگاههای استان قزوین در خصوص اهداف برپایی نمایشگاه گفت:ایجاد فضای تخصصی و آشنایی هرچه بیشتر متخصصان با این بخش و تکنولوِژی‌های جدید، شناخت فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری و ایجاد فضای رقابتی برای ورود به بازارهای جدید، سنجش توان رقابتی مشارکت‌ کنندگان و تحقیق و بازاریابی از جمله اهداف برگزاری این  نمایشگاه است.

مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان قزوین یادآورشد: چهارمین نمايشگاه تخصصی برق، الكترونيك و مخابرات از سوم تا ششم آذرماه برپاست و علاقمندان می توانند در مدت برگزاری از ساعت ۱۵ الی ۲۱ در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی استان قزوین واقع در بلوار امام خمینی(ره) جنب صدا و سیما از آن بازدید کنند.

کد مطلب 2977868

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