ابراز تمايل ميشل عون براي تصدي سمت رياست جمهوري لبنان

به گزارش خبرگزاري "مهر" عون همزمان با آغاز گفتگوهاي داخلي 14 تن از رهبران برجسته لبنان دربيروت درمصاحبه با خبرگزاري فرانسه گفت شانس زيادي براي دستيابي به سمت رئيس جمهوري لبنان دار زيرا به صفات و ويژگي هاي نمايندگي احترام مي گذارد .

وي اضافه كرد : من صفات وويژگي هاي يك مسيحي را دارا هستم ومسلمانان درانتخابات پارلماني اخيردر تابستان سال گذشته به من احترام مي گذارند .

فراكسيون سرلشگرعون در انتخابات پارلماني اخير در لبنان بويژه در مناطق مسيحي نشين نتايج قابل توجهي را بدست آورد و توانست 21 كرسي مجلس لبنان را از آن خود كند.

عون بر اين باور است كه اكثريت پارلمان كنوني مخالف با سوريه كه تعدادشان 71 نماينده از مجموع 128 نماينده هستند نمي توانند تا پيش از تفاهم درمورد گزينه جايگزين وهمسويي با وي و حزب الله ، اميل لحود رئيس جمهوري لبنان را بركنار كنند.



وي ياد آورشد : مواضع گروههاي داخلي بركناري لحود را با شروطي كه اكثريت موقت مطرح كردند اجازه نمي دهد.

با اين حال عون معتقد است كه اكثريت كنوني موقت هستند زيرا هنوزدر مورد اعتراضات به نتيجه ده كرسي پارلمان كه اكثريت كنوني در آن پيروزشده اند رسيدگي نشده است.

عون تصور مي كند مي تواند از حمايت 21 نماينده حزبش و 35 نماينده فراكسيون هاي جنبش هاي امل و حزب الله و تعدادي ديگر از نمايندگان نزديك به سوري مخالف اكثريت پارلمان بهره مند شود.

وي ششم فوريه يك سند تفاهمنامه محكم با سيد حسن نصر الله دبير كل حزب الله امضا كرد وبه خصومت سياسي با اكثريت پايان داد .

نماينده پارلمان لبنان اضافه كرد: رهبران گروه اكثريت پارلمان نمي توانند براي بركناري رئيس جمهوري قانون اساسي لبنان را تغييردهند زيرا آنها نياز به دو سوم راي نمايندگان دارند.

عون با انتقاد شديد ازعملكرد رهبران گروه اكثريت بويژه سعد الدين الحريري رهبر فراكسيون المستقبل و وليد جنبلاط رهبر درزيها و سمير جعجع فرمانده سابق ارتش لبنان گفت : كساني كه امروز خواهان بركناري لحود هستند زيرا وي آخرين سمبل سوري است همان كساني هستند كه طي 12 سال تحت قيمومت سوريه بر لبنان حكومت كردند .

وي به اين نكته مهم اشاره كرد كه بخشي بزرگ از طرف ها اكثريت كنوني درطول سالهاي گذشته دردولت لبنان مشاركت داشتند.

عون درمورد احتمال دخالت عربي و خارجي براي كمك به لبنان جهت دستيابي به يك راه حل گفت : ما به كشورهاي عربي و آمريكا و همه طرفها احترام مي گذاريم زيرا اين مسئله صددرصد داخلي است .

نماينده پارلمان لبنان در پاسخ به سوالي درمورد خودداري كاندوليزارايس وزير امور خارجه آمريكا از ديداربا وي در 23 فوريه گذشته و نيز آيا اين به معني مجازات وي به خاطر امضاي تفاهم نامه با حزب الله است يا خير گفت : اين تجزيه و تحليل هاي رسانه هاي گروهي است .

رايس درجريان سفر مه گذشته به لبنان با عون و نصر الله صفير اسقف مارونيها به عنوان مرجعيت برخوردار ازحمايت اكثريت گسترده در ميان مسيحيان و مسلمانان ديداركرده بود.

عون موضع اكثريت پارلمان لبنان دررد انتخاب وي به عنوان رئيس جمهوري آينده لبنان گفت : روز انتخابات رئيس مجلس نمايندگان در تابستان گذشته اكثريت پارلمان گفتند :نمي خواهند طائفه شيعيان را خشمگين كنند وبه نبيه بري راي دادند وما خودمان را دربرابر برگه سفيد قرار داديم و سپس ما با تبريك آنها روبرو شديم .

عون افزود : پس ازاينكه رهبران اكثريت پارلماني فواد سنيوره را براي پست نخست وزيري اهل تسنن انتخاب كردند ما از وي حمايت كرديم و هم اكنون هنگامي كه خودم را براي تصدي رياست جمهوري به عنوان نماينده مسيحيان مطرح مي كنم از اصل مبدا صرف نظر مي كنند.

سرلشگر عون افزود: اكثريت نوعي گرايش تسلط طالبانه بر مجموعه هاي طائفه اي و سياسي ونيزتلاش براي به حاشيه راندن و كنار زدن وزنه هاي سياسي مسيحيان وجوددارد و اين به معناي ادامه به حاشيه راندن افراد از زمان پايان دوره قيموميت سوريه در لبنان مي باشد.