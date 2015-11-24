به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا حسینی عصر امروز پس از پیروزی مقابل سپاهان در مرحله نیمهنهایی جام حذفی فوتبال باشگاههای کشور در جمع خبرنگاران رسانههای گروهی اظهار داشت: امروز تیم ذوبآهن بازی بسیار خوبی را از خود به نمایش گذاشت و شروع بسیار خوبی داشت اما به هر حال سپاهان دو بار در مسابقه به بازی بازگشت و توانست گل تساوی را به ثمر برساند.
وی افزود: پس از آن، سرمربی ذوبآهن با درایت و هوش فنی خود، تعویضهای مناسبی صورت داد و کاری کرد که ذوبآهن دوباره نبض مسابقه را در دست بگیرد.
هافبک ذوبآهن با بیان اینکه ما در باد گل دوم خود خوابیده بودیم، تصریح کرد: متأسفانه به دلیل این موضوع، گل دریافت کردیم و بازی با نتیجه تساوی ادامه پیدا کرد اما خوشحال هستم که در ضربات پنالتی، در نهایت پیروزی ازآن ما شد و توانستیم که حریف را شکست دهیم.
وی با بیان اینکه هدف ذوبآهن قهرمانی در مسابقات جام حذفی است، اضافه کرد: در حال حاضر ما تنها به قهرمانی فکر میکنیم و تنها هدف ما رسیدن به این موضوع است بنابراین امیدوارم که این اتفاق در ادامه صورت گیرد.
نظر شما