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۳ آذر ۱۳۹۴، ۱۸:۳۴

هافبک تیم ذوب‌آهن اصفهان:

هدف اصلی ذوب‌آهن قهرمانی در جام حذفی است

هدف اصلی ذوب‌آهن قهرمانی در جام حذفی است

اصفهان – هافبک تیم فوتبال ذوب‌آهن اصفهان گفت: هدف اصلی ذوب‌آهن قهرمانی حذفی است و تلاش می‌کنیم که در بازی آینده نیز به این هدف دست پیدا کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا حسینی عصر امروز پس از پیروزی مقابل سپاهان در مرحله نیمه‌نهایی جام حذفی فوتبال باشگاه‌های کشور در جمع خبرنگاران رسانه‌های گروهی اظهار داشت: امروز تیم ذوب‌آهن بازی بسیار خوبی را از خود به نمایش گذاشت و شروع بسیار خوبی داشت اما به هر حال سپاهان دو بار در مسابقه به بازی بازگشت و توانست گل تساوی را به ثمر برساند.

وی افزود: پس از آن، سرمربی ذوب‌آهن با درایت و هوش فنی خود، تعویض‌های مناسبی صورت داد و کاری کرد که ذوب‌آهن دوباره نبض مسابقه را در دست بگیرد.

هافبک ذوب‌آهن با بیان اینکه ما در باد گل دوم خود خوابیده بودیم، تصریح کرد: متأسفانه به دلیل این موضوع، گل دریافت کردیم و بازی با نتیجه تساوی ادامه پیدا کرد اما خوشحال هستم که در ضربات پنالتی، در نهایت پیروزی ازآن ما شد و توانستیم که حریف را شکست دهیم.

وی با بیان اینکه هدف ذوب‌آهن قهرمانی در مسابقات جام حذفی است، اضافه کرد: در حال حاضر ما تنها به قهرمانی فکر می‌کنیم و تنها هدف ما رسیدن به این موضوع است بنابراین امیدوارم که این اتفاق در ادامه صورت گیرد.

کد مطلب 2977876

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