به گزارش خبرنگار مهر، قاسم حدادی‌فر عصر امروز پس از پیروزی مقابل سپاهان اصفهان در مرحله نیمه‌نهایی جام حذفی باشگاه‌های کشور اظهار داشت: تیم ذوب‌آهن در دیدار مقابل سپاهان مستحق پیروزی بود و من این پیروزی را به کارکنان شرکت ذوب‌آهن اصفهان تقدیم می‌کنیم.

وی افزود: برای رسیدن به پیروزی در این مسابقه تلاش بسیاری کردیم و همه هدف ما، کسب پیروزی این مسابقه بود و خوشحال هستم که با بازی خوب بازیکنان، به این هدف دست پیدا کرده و فینالیست شدیم.

هافبک تیم ذوب‌آهن اصفهان با بیان اینکه مسئولان باشگاه تلاش بسیاری برای موفقیت تیم به کار می‌گیرند، ادامه داد: کارگران زحمت‌کش شرکت ذوب‌آهن نیز در این پیروزی سهیم هستند و من برد تیممان در این مسابقه را به آنها تقدیم می‌کنم.

وی با بیان اینکه تیم ذوب‌آهن امسال کار بسیار دشواری در مسابقات خود پیش‌رو دارد، افزود: تیم ذوب‌آهن امسال، کار بسیار دشواری در لیگ برتر، جام حذفی و لیگ قهرمانان آسیا دارد و باید بهترین عملکرد را از خود به نمایش بگذاریم.

حدادی‌فر ادامه داد: مسابقات جام حذفی، لیگ قهرمانان آسیا و لیگ برتر همه به صورت فشرده برگزار می‌شود و ما باید در آنها درخشش ویژه‌ای داشته باشیم و نماینده شایسته ایران باشیم.

وی اضافه کرد: خوشحال هستم که تماشاگران ذوب‌آهن دوباره با این تیم آشتی کرده و در ورزشگاه فولادشهر اصفهان حضور پیدا می‌کنند وامیدوارم که آنها در بازی‌های آینده ورزشگاه را پر کنند.