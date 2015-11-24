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۳ آذر ۱۳۹۴، ۱۹:۰۰

هافبک تیم ذوب‌آهن اصفهان:

سال سختی پیش‌رو داریم/ تلاش برای حضور شایسته در آسیا

سال سختی پیش‌رو داریم/ تلاش برای حضور شایسته در آسیا

اصفهان – هافبک تیم فوتبال ذوب‌آهن اصفهان گفت: تیم ذوب‌آهن امسال، کار بسیار دشواری در لیگ برتر، جام حذفی و لیگ قهرمانان آسیا دارد و باید بهترین عملکرد را از خود به نمایش بگذاریم.

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم حدادی‌فر عصر امروز پس از پیروزی مقابل سپاهان اصفهان در مرحله نیمه‌نهایی جام حذفی باشگاه‌های کشور اظهار داشت: تیم ذوب‌آهن در دیدار مقابل سپاهان مستحق پیروزی بود و من این پیروزی را به کارکنان شرکت ذوب‌آهن اصفهان تقدیم می‌کنیم.

وی افزود: برای رسیدن به پیروزی در این مسابقه تلاش بسیاری کردیم و همه هدف ما، کسب پیروزی این مسابقه بود و خوشحال هستم که با بازی خوب بازیکنان، به این هدف دست پیدا کرده و فینالیست شدیم.

هافبک تیم ذوب‌آهن اصفهان با بیان اینکه مسئولان باشگاه تلاش بسیاری برای موفقیت تیم به کار می‌گیرند، ادامه داد: کارگران زحمت‌کش شرکت ذوب‌آهن نیز در این پیروزی سهیم هستند و من برد تیممان در این مسابقه را به آنها تقدیم می‌کنم.

وی با بیان اینکه تیم ذوب‌آهن امسال کار بسیار دشواری در مسابقات خود پیش‌رو دارد، افزود: تیم ذوب‌آهن امسال، کار بسیار دشواری در لیگ برتر، جام حذفی و لیگ قهرمانان آسیا دارد و باید بهترین عملکرد را از خود به نمایش بگذاریم.

حدادی‌فر ادامه داد: مسابقات جام حذفی، لیگ قهرمانان آسیا و لیگ برتر همه به صورت فشرده برگزار می‌شود و ما باید در آنها درخشش ویژه‌ای داشته باشیم و نماینده شایسته ایران باشیم.

وی اضافه کرد: خوشحال هستم که تماشاگران ذوب‌آهن دوباره با این تیم آشتی کرده و در ورزشگاه فولادشهر اصفهان حضور پیدا می‌کنند وامیدوارم که آنها در بازی‌های آینده ورزشگاه را پر کنند.

کد مطلب 2977887

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