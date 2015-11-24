به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، «جبران باسیل» وزیر خارجه لبنان در سخنانی به اقدام ترکیه در هدف قرار دادن جنگنده روسی واکنش نشان داد.

بر اساس این گزارش، وی در این زمینه ضمن محکومیت تلویحی اقدام ترکیه تصریح کرد: جنگ با دولتی که در حال نبرد با تروریسم است جای تأسف دارد.

وی در بخش دیگری از سخان خود بر لزوم حفظ وحدت و یکپارچگی سوریه تأکید کرد. وزیر خارجه لبنان در این زمینه اظهار داشت: اینکه سوریه از وحدت و یکپارچگی برخوردار باشد و تروریسم در آنجا ریشه کن شود به مصلحت لبنان است.

جبران باسیل همچنین با اشاره به گسترش خطر تروریسم در منطقه و جهان، تصریح کرد: لبنان نمی تواند در قبال این مسأله بی تفاوت باشد و تنها نقش تماشاچی را ایفا کند.