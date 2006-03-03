استفاده از بازيكن كمكي جنبه رواني تيم را تضعيف مي كند

مهران شاهين طبع سرمربي تيم صبا باتري بابيان مطلب فوق درگفتگو با خبرنگار" مهر" اظهارداشت: " تيمي كه بازيكني كمكي را به خدمت مي گيرد، به اين معناست كه بازيكني شاخص و تعيين كننده را دركناربازيكنان خودي به ميدان آورده است كه در اين اتفاقاتي غيرمترقبه كه مي تواند باعث عدم استفاده از بازيكنان كمكي شود، تاثيرمنفي روي سايربازيكنان گذاشته و روحيه آنان را تضعيف مي كند، بنابراين ترجيح مي دهم بدون استفاده ازبازيكنان كمكي درمراحل پلي آف ليگ باشگاههاي غرب آسيا به ميدان بردم ويا نهايتا درصورت لزوم از بازيكناني بعنوان ياركمكي استفاده كنم كه قرارباشد به تركيب تيم اضافه شوند."

شاهين طبع با ارزيابي دوگروه " الف" و" ب " درليگ باشگاههاي غرب آسيا، گفت: شرايط تيمها و بازيكنان به گونه اي است كه هر دونماينده ايران يعني صنام و صبا باتري قادرهستند درجمع 4 تيم برتر قراربگيرند، اما اين بدان معنا نيست كه پيش بيني نتايج امكان داشته باشد، چرا كه حريفان اين دو تيم درمرحله پلي آف مي توانند با تغييراتي درتركيب به ميدان بيابند براي مثال تيم الجيش سوريه، حريف صبا باتري درپلي آف پس ازكسب عنوان چهارمي درتهران بلا فاصله با يك بازيكن خارجي پست يك به توافق رسيده است كه چون طبق قانون تيمها مي توانند قبل ازمرحله نيمه نهايي بازيكنان خارجي خود را تغيير دهند، احتمال اينكه حريفان نمايندگان ايران در پلي آف قويتر شوند، وجود دارد.

سرمربي تيم صبا باتري ازتيم الرياض لبنان غايب اين رقابتها بعنوان قويترين تيم غرب آسيا نام برد وگفت: تيم الرياض آنقدر قدرتمند است كه اگر درمسابقات حضورمي يافت، با توجه به بازيكنان خارجي كارآمد اين تيم در پستهاي مختلف بايد گفت كه پيروزي بر اين تيم بسيارسخت و الرياض ازالجيش قدرتمندتر بود. با اين وجود تيمي غيرقابل دسترسي نيست، چون كاملا متكي به دو، سه بازيكن است.

شاهين طبع در مورد تيم الجلا سوريه حريف صنام در پلي آف، گفت: روي هم رفته الجلا ازتيم الجيش بهتر است وقدرت اين تيم بر الجيش مي چربد.

شاهين طبع افزود: براي موفقيت درليگ وابا ما نبايد فقط وابسته به مسائل فني باشيم، بلكه بايد شرايط رواني بازيكنان را نيز ارتقاء بخشيم كه در اين زمينه هم كاركرده ايم وبه همين جهت درسوريه موفق به قهرماني شديم و قطعا آنرا ادامه خواهيم داد.