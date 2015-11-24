به گزارش خبرنگار مهر، مهدی رجب‌زاده شامگاه سه‌شنبه پس از پیروزی مقابل سپاهان اصفهان در جمع خبرنگاران رسانه‌های گروهی با اشاره به شرایط این مسابقه اظهار داشت: خوشحال هستم که ذوب‌آهن پس از سال‌ها مشکلات مختلف، دوباره به دوران اوج خود بازگشت و در حال حاضر شرایط خوبی دارد.

وی افزود: به نظر من امروز بازی بسیار زیبایی شاهد بودیم زیرا دو تیم تا پایان مسابقه برای کسب پیروزی در بازی فکر می‌کردند و خوشحال هستم که ذوب‌آهن در نهایت فینالیست این رقابت‌ها شد.

مهاجم تیم ذوب‌آهن اصفهان با بیان اینکه تیم ما توان بسیاری برای حضور در مسابقات مختلف دارد، ادامه داد: امسال بازیکنان بسیار خوبی در ترکیب تیم ما حضور دارند و رقابت بین بازیکنان تیم ما بسیار زیاد است و این موضوع سبب افزایش کیفیت تیم شده است.

وی با اشاره به حضور بازیکنان جوان در ترکیب ذوب‌آهن بیان داشت: از سوی دیگر بازیکنان جوان به ترکیب تیم اضافه شده‌اند و در حال حاضر کیفیت کار آنها بالا رفته و شرایط بسیار مناسب است بنابراین برای حضور در سه جام، آمادگی کامل داریم.

رجب‌زاده با اشاره به آمادگی‌اش در سنین بالا و اینکه آیا به تیم ملی فکر می‌کند یا خیر، اضافه کرد: در حال حاضر جزو پیرمردهای لیگ برتر هستم و برای حضور در تیم ملی دیگر سن مناسبی ندارم.