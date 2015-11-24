  1. استانها
  2. اصفهان
۳ آذر ۱۳۹۴، ۱۹:۱۴

مهاجم تیم ذوب‌آهن اصفهان:

برای تیم ملی پیر شده‌ام/ هدف ما کسب سه جام است

برای تیم ملی پیر شده‌ام/ هدف ما کسب سه جام است

اصفهان – مهاجم تیم ذوب‌آهن اصفهان گفت: در حال حاضر جزو پیرمردهای لیگ برتر هستم و برای حضور در تیم ملی دیگر سن مناسبی ندارم.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی رجب‌زاده شامگاه سه‌شنبه پس از پیروزی مقابل سپاهان اصفهان در جمع خبرنگاران رسانه‌های گروهی با اشاره به شرایط این مسابقه اظهار داشت: خوشحال هستم که ذوب‌آهن پس از سال‌ها مشکلات مختلف، دوباره به دوران اوج خود بازگشت و در حال حاضر شرایط خوبی دارد.

وی افزود: به نظر من امروز بازی بسیار زیبایی شاهد بودیم زیرا دو تیم تا پایان مسابقه برای کسب پیروزی در بازی فکر می‌کردند و خوشحال هستم که ذوب‌آهن در نهایت فینالیست این رقابت‌ها شد.

مهاجم تیم ذوب‌آهن اصفهان با بیان اینکه تیم ما توان بسیاری برای حضور در مسابقات مختلف دارد، ادامه داد: امسال بازیکنان بسیار خوبی در ترکیب تیم ما حضور دارند و رقابت بین بازیکنان تیم ما بسیار زیاد است و این موضوع سبب افزایش کیفیت تیم شده است.

وی با اشاره به حضور بازیکنان جوان در ترکیب ذوب‌آهن بیان داشت: از سوی دیگر بازیکنان جوان به ترکیب تیم اضافه شده‌اند و در حال حاضر کیفیت کار آنها بالا رفته و شرایط بسیار مناسب است بنابراین برای حضور در سه جام، آمادگی کامل داریم.

رجب‌زاده با اشاره به آمادگی‌اش در سنین بالا و اینکه آیا به تیم ملی فکر می‌کند یا خیر، اضافه کرد: در حال حاضر جزو پیرمردهای لیگ برتر هستم و برای حضور در تیم ملی دیگر سن مناسبی ندارم.

کد مطلب 2977901

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها