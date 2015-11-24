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۳ آذر ۱۳۹۴، ۲۰:۲۳

مدیرعامل بنیاد حمایت از کودکان سرطانی اردبیل اعلام کرد:

ارائه خدمات رایگان درمانی به بیماران سرطانی زیر ۲۰ سال اردبیل

ارائه خدمات رایگان درمانی به بیماران سرطانی زیر ۲۰ سال اردبیل

اردبیل- مدیرعامل بنیاد حمایت از کودکان بی‌سرپرست و سرطانی استان اردبیل از ارائه خدمات رایگان درمانی به بیماران سرطانی نیازمند زیر ۲۰ سال استان توسط این بنیاد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قرآن نویس عصر سه‌شنبه در جلسه هماهنگی برنامه‌های حمایتی کودکان بی‌سرپرست تصریح کرد: این بنیاد به دنبال تأمین نیازمندی کودکان سرطانی نیازمند است تا تنها دغدغه آن‌ها بیماری و نه تأمین هزینه‌های درمان باشد.

وی بابیان اینکه در حال حاضر ۱۶۰ بیمار سرطانی تحت پوشش این موسسه است، تصریح کرد: با کمک مردم و خیرین تمامی هزینه‌های درمان، تأمین دارو، رادیوتراپی و شیمی‌درمانی تأمین می‌شود.

مدیرعامل بنیاد حمایت از کودکان بی‌سرپرست و سرطانی استان به عقد قرارداد با داروخانه همت جهت ارائه رایگان دارو به این بیماران اشاره کرد و افزود: درصورتی‌که بیمار از شهرستان جهت درمان مراجعه کرده باشد ما حتی در تأمین هزینه‌های رفت‌وبرگشت و اقامت نیز وی را حمایت می‌کنیم.

قرآن نویس با تأکید به اینکه بخشی از حمایت‌های این موسسه از کودکان بی‌سرپرست  و کودکان نیازمند است، تصریح کرد: عمده حمایت ما از معیشت و تحصیل این کودکان است تا به بهانه مشکلات مالی از درس خواندن بازنمانند.

وی با اذعان به حمایت از ۵۰۰ دانش‌آموز و ۴۰ دانشجو توسط این موسسه اضافه کرد: علاوه بر حمایت کودکان نیازمند، کودکان مستعد نیز شناسایی‌شده و زمینه تحصیل و رشد و شکوفایی استعداد علمی آن‌ها فراهم می‌شود.

مدیرعامل بنیاد حمایت از کودکان بی‌سرپرست و سرطانی استان به حمایت قابل‌توجه خیرین از این کودکان اشاره کرد و افزود: کمک‌های نقدی و جنسی خیرین به‌صورت کامل در اختیار کودکان و بیماران قرارگرفته و در صورت نیاز حتی برای تأمین مایحتاج آن‌ها صرف می‌شود.

وی خواستار معرفی کودکان سرطانی و بی‌سرپرست به این موسسه از سوی شهروندان شد و افزود: این موسسه به آدرس اردبیل، پشت بازار آهن‌فروشان، میدان خیرین مدرسه‌ساز آماده پذیرش کودکان نیازمند و سرطانی است.

کد مطلب 2977919
محمد میرزایی ناطق

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