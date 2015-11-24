ارائه خدمات رایگان درمانی به بیماران سرطانی زیر ۲۰ سال اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قرآن نویس عصر سهشنبه در جلسه هماهنگی برنامههای حمایتی کودکان بیسرپرست تصریح کرد: این بنیاد به دنبال تأمین نیازمندی کودکان سرطانی نیازمند است تا تنها دغدغه آنها بیماری و نه تأمین هزینههای درمان باشد.
وی بابیان اینکه در حال حاضر ۱۶۰ بیمار سرطانی تحت پوشش این موسسه است، تصریح کرد: با کمک مردم و خیرین تمامی هزینههای درمان، تأمین دارو، رادیوتراپی و شیمیدرمانی تأمین میشود.
مدیرعامل بنیاد حمایت از کودکان بیسرپرست و سرطانی استان به عقد قرارداد با داروخانه همت جهت ارائه رایگان دارو به این بیماران اشاره کرد و افزود: درصورتیکه بیمار از شهرستان جهت درمان مراجعه کرده باشد ما حتی در تأمین هزینههای رفتوبرگشت و اقامت نیز وی را حمایت میکنیم.
قرآن نویس با تأکید به اینکه بخشی از حمایتهای این موسسه از کودکان بیسرپرست و کودکان نیازمند است، تصریح کرد: عمده حمایت ما از معیشت و تحصیل این کودکان است تا به بهانه مشکلات مالی از درس خواندن بازنمانند.
وی با اذعان به حمایت از ۵۰۰ دانشآموز و ۴۰ دانشجو توسط این موسسه اضافه کرد: علاوه بر حمایت کودکان نیازمند، کودکان مستعد نیز شناساییشده و زمینه تحصیل و رشد و شکوفایی استعداد علمی آنها فراهم میشود.
مدیرعامل بنیاد حمایت از کودکان بیسرپرست و سرطانی استان به حمایت قابلتوجه خیرین از این کودکان اشاره کرد و افزود: کمکهای نقدی و جنسی خیرین بهصورت کامل در اختیار کودکان و بیماران قرارگرفته و در صورت نیاز حتی برای تأمین مایحتاج آنها صرف میشود.
وی خواستار معرفی کودکان سرطانی و بیسرپرست به این موسسه از سوی شهروندان شد و افزود: این موسسه به آدرس اردبیل، پشت بازار آهنفروشان، میدان خیرین مدرسهساز آماده پذیرش کودکان نیازمند و سرطانی است.
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