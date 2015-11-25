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۴ آذر ۱۳۹۴، ۸:۳۸

نمایشگاه بین المللی عینک سازی وصنایع وابسته در کیش برگزار می شود

نمایشگاه بین المللی عینک سازی وصنایع وابسته در کیش برگزار می شود

کیش - مجری برگزاری نمایشگاه گفت: نخستین نمایشگاه بین المللی عینک سازی، اپتومتری و صنایع وابسته در جزیره کیش برگزار می شود.

حسن داودی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: اولین نمایشگاه تخصصی بین المللی عینک از ۵ تا ۸ آذر امسال با حضور برندهای بزرگ کشورهای ایتالیا، فرانسه، کویت، امارات متحده عربی امارات و حضور شرکت های بزرگ و برتر کشورمان در محل دایمی نمایشگاه های بین المللی کیش برگزار خواهد شد.

داودی اهداف مهم برگزاری این نمایشگاه در جزیره کیش را تبادل اطلاعات نوین و فی ومابین شرکت کنندگان، ارائه جدیدترین تکنولوژی و دستاوردها در زمینه اپتیک، جلب و جذب مشتری در بازار های کشورهای منطقه برشمرد و افزود: ورود شرکت های ایرانی به بازارهای منطقه، همچنین ارتباط مستقیم بین شرکت های داخلی و خارجی معتبر و فعال در زمینه های صنعت اپتیک، رونق کسب و کار و ایجاد ارتباط مستقیم بین مشتریان و تأمین کنندگان کالا و خدمات را نیزاز جمله اهداف برگزاری این رویداد بین المللی در کیش عنوان کرد.

وی تصریح کرد: برنامه های جانبی  این نمایشگاه برپایی کارگاههای آموزش در زمینه اپتومتری، ساخت عدسی و تجارت عینک برگزار خواهد شد.

داودی تاکید کرد: بازدید از اولین نمایشگاه بین المللی عینک، اپتومتری و صنایع وابسته فقط ویژه متخصصانی است که از قبل ثبت نام کردند و کارت ورود و بازدید از نمایشگاه دریافت کردند اما ورود برای خبرنگاران با هماهنگی لازم آزاد است.

کد مطلب 2977922

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